Frau mit Herz für Heranwachsende

Seelow (MOZ) Die Gesichter des Oderlands - sie wohnen, leben, lieben und arbeiten hier. In einer MOZ-Serie erzählt das OderlandEcho über sie. Heute: Doris Richter, dienstältestes Vorstandsmitglied der Seelower Kindervereinigung, die in diesem Jahr ihr 25-jähriges Bestehen feiert.

Sie wisse gar nicht so richtig, warum wir unbedingt einen Termin mit ihr machen wollten, erklärt Doris Richter. Na weil sie zum Beispiel Gründungsmitglied der Seelower Kindervereinigung ist und als einzige von Anfang an bis heute im Vorstand mitarbeitet. "Ja, stimmt, aber das ist doch nichts Besonderes. Man kann doch nicht nur gucken oder wundern, man muss auch selbst was tun", sagt sie. Das, was die 66-Jährige für ihren Verein leistet, erledigt sie meist still, ohne jegliches Aufhebens in ihrer freundlichen Art. "Sie ist eine von wenigen Menschen, die sich ehrenamtlich über einen so langen Zeitraum ununterbrochen engagieren", sieht es der Vorsitzende der Kindervereinigung, Uwe Hädicke. Die gelernte Laborantin hat in den 25 Jahren des Bestehens des Vereins mit sieben Vorsitzenden zusammengearbeitet. Uwe Hädicke ist der mit der bisher längsten Amtszeit. "Dabei wäre es ebenso verständlich, hätte sie, als ihre Tochter dem Jugendalter entwachsen war, ihren Einsatz für die Jüngsten der Stadt reduziert", sieht es Hädicke.

An so einen Schritt hat Doris Richter nie gedacht. Sie erinnert sich noch gut, wie alles begann. Nach der Wende fanden sich Enthusiasten, die die über Nacht weggebrochenen Strukturen der staatlichen Organisationen mit neuen Angeboten ersetzen wollten. "Die Kinder und Jugendlichen waren doch da, brauchten Freizeitbeschäftigung und Ferienspiele", erzählt sie. Doris Richter wollten helfen beim Aufbau neuer Angebote, auch für künftige Generationen.

Ganz bescheiden wurde begonnen. Im Krankenhaus bekam der Verein ein kleines Büro. Die erste Angestellte war Heidemarie Halbritter. Dann konnte die Kindervereinigung in die alte GST-Baracke in der Robert-Koch-Straße (heute Standort des Schützenhauses) ziehen und dort auch Beschäftigungsangebote schaffen. Als die Baracke abgerissen wurde, zog der Verein in das einstige Pionierhaus am Kulturhaus. Die Stadt beschloss die Sanierung. Kindervereinigung und Hort sollten dort Platz finden. Doch es reichte nicht für beide. Die Kindervereinigung musste ihr mit Baubeginn bezogenes Not-Quartier in der Bertolt-Brecht-Schule noch verlängern. Zeitweise war der einstige Sitz des Veterinäramtes des Kreises in der Diedersdorfer Straße als neues Domizil im Gespräch. Da aber protestierten die Anwohner. Sie wollten keine lärmenden Kinder und Jugendlichen. Bei all dem Bangen und Suchen nach Lösungen war Doris Richter immer dabei, absolvierte als Vorstandsmitglied viele Beratungen. Die Lösung war schließlich das Gebäude am Markt. "Dort haben wir ein sehr schönes Gebäude für das Frizz", ist sie froh.

Über jeden Erfolg habe sie sich mit gefreut. "Weil ich immer wieder sehe, dass Kinder Betreuung brauchen", nennt sie ein Motiv. Vieles habe sich verändert in den 25 Jahren. Die Arbeit des Vereins sei schwieriger geworden, weil Fördermittel und Arbeitsmarktförderung Jahr für Jahr gedrosselt werden. Ständig stehe die Gefahr, dass nicht mehr genügend Personal da ist. Die Kinder selbst hätten sich auch verändert, resümiert die Seelowerin. Viele seien fordernder, frecher als ihre Vorgänger. Im Inneren aber seien doch alle gleich. Sie brauchten Zuwendung und Anerkennung. Es gebe immer mehr Familien, wo das fehle. Um so wichtiger sieht sie die Arbeit des Vereins.

"Doris Richter war und ist bodenständig", sagt Uwe Hädicke. Mit ihrer Art schaffe sie es stets, auch konfliktreiche Situationen sowohl bei Kindern als auch in der Erwachsenenwelt zu versachlichen. "Wir sind ihr sehr dankbar, dass wir so viel von ihrer Freizeit geschenkt bekommen, um Kindern und Jugendlichen Begleiter und Freund zu sein. Zumal sie auch in anderen Ehrenämtern wirkt."

Seit jeher ist die Kreisstädterin politisch interessiert, bringt sich ein, arbeitet seit Jahren als Wahlhelferin, engagiert sich auch für Aktionen wie die Stolpersteine in Seelow. Vor einem Jahr ist sie in Rente gegangen, beendete ihre Arbeit als Laborantin im Krankenhaus, wo sie seit 1974 tätig war. Kommt jetzt eine Anfrage, bei Aktionen des Vereins zu helfen, braucht sie nicht nach Dienstplänen zu richten. "Wenn ich gebraucht werde, bin ich weiter da", sagt sie. Ihr Verein hat ihr wiederholt für ihr Engagement gedankt. Anerkennungen, die mit Ausgaben verbunden sind, mag sie indes gar nicht. "Das Geld soll lieber der Arbeit mit den Kindern zugute kommen", sagt sie und ist dabei ganz resolut.