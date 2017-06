Kapelle lebt auf, Wredow-Woche beginnt

artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MZV) (tms) Seit 1878 wurde in der eigens zu diesem Zweck gebauten "Wredow'schen Zeichenschule" manch Kunstsinn geschärft. Stand damals im Vordergrund, Handwerkern das materialgerechte Gestalten beizubringen, sind es heute vor allen Kinder und Jugendliche, die hier zeichnen, malen und gestalten lernen. Doch wächst das Angebot seit dem Neustart der Schule 1990/96 stetig, wovon alljährlich kompakt in der Wredow-Woche zu erfahren ist. Und zwar stets um den Geburtstag des Schul-Stifters Bildhauer August J. Wredow. Geboren am 5. Juli 1804 in Brandenburg an der Havel. Da sich die Hüter seiner Stiftung wiederholt um die 1892 elf Meter herangerückte St. Jakob-Kapelle verdient gemacht haben, spielt sie in der nächsten Wredow-Woche eine herausragende Rolle. Seit dem Jahr 2000 gehört sie der Stiftung, wurde bis 2004 restauriert, aber nicht ausgebuddelt. Bis zu einem Meter Höhe waren die Wände mit Erde bepackt, vermutlich kamen mit jeder Baumaßnahme an Jacobstraße und Förster-Brücke diverse Zentimeter hinzu und die Feuchtigkeit zog immer tiefer in die rund 700 Jahre alten Mauern (1315 war das Jakobs-Hospital gegründet worden, wozu die Kapelle gehörte). 2016 haben Land und Stiftung nochmals 80.000 Euro aufgebracht, um mit einer mächtigen Spundwand die Straße sichern und die Kapelle freilegen zu können. "Außen ist sie fast fertig und innen trocken. Das riecht man", freut sich Stiftungs-Geschäftsführer Klaus Lietze. Innenputz und Fußboden, Heizung und Beleuchtung sollen noch angepackt werden, um die Kapelle ganzjährig nutzbar zu bekommen. Welche Nutzung möglich ist, zeigt sich im Rahmen der Wredow-Woche vom 03. bis 07. Juli: In der Jakobskapelle gibt es am 03.07. um 20:00 Uhr eine Lesung von Oliver & Corinna Breite (Karten im "Kartenhaus", Hauptstraße 21), am 04.07. um 20:00 Uhr ein Kunstgespräch mit Philosoph Nick Koppenhagen und Künstler Jörg Sasse. Am 05.07. um 11:00 Uhr die Wredow-Matinee zur Auslobung des 1. Wredow-Bildhauerpreises und um 20:00 Uhr Harald Arnolds Lesung der "Geschichten aus der Murkelei" (Karten im "Kartenhaus"). Und schließlich am 07.07. um 17:00 Uhr die Preisverleihung und Ausstellungseröffnung zum Skulpturenwettbewerb der Wredow-Kunstschule.