Kein Wochenend-ÖPNV im Amt Nennhausen

Havelland (MOZ) Ob im Amt Nennhausen irgendwann wieder ÖPNV-Busse an Wochenenden verkehren? Bislang fährt nichts. Einzige Verbindung ins Umland ist die Regionalbahn, in die man aber nur in den Dörfern Buschow und Nennhausen zusteigen kann. Alle anderen Leute allen Alters ohne fahrbaren Untersatz hängen deshalb samstags, sonntags und feiertags im Amt fest, kommen weder von Dorf zu Dorf noch in die Kreisstadt Rathenow, die doch Mittelzentrum sein soll.