Zehn Jahre Heimat- und Sportverein in Kotzen

Kotzen (MOZ) Kotzen, der kleine Ort in der gleichnamigen Gemeinde im Amt Nennhausen, sorgt bei Zugezogenen und Durchreisenden immer wieder für Verwunderung. Der gemeine Westhavelländer hat sich allerdings längst an den ungewöhnlichen Ortsnamen gewöhnt. In der Gemeinde haben sich vor rund zehn Jahren engagierte Bürger zusammen getan und den Heimat- und Sportverein Kotzen gegründet. Unter dem Motto "Lieber machen, statt kritisieren" packen sie im Dorf an und organisieren eine Vielzahl von Veranstaltungen, deren Erlös dann wieder anderen Projekten zu Gute kommt.

Rund 40 Mitglieder hat der Verein zur Zeit. In vier Sparten kümmert er sich um Sport, Jugend, Senioren und Kultur. Ursprünglich gegründet, um den Volleyballbegeisterten in Kotzen eine Heimat zu geben, kamen schnell andere Bereiche dazu. Der Verein versucht, das ganze Dorfleben zu bereichern. Etabliert haben sich mittlerweile das Kindertagsfest, die Rentnerweihnacht, der Würfelabend im Herbst, die Ladies Night zum 8. März, ein Sportfest und das Parkfest.

Einnahmen, die durch die Veranstaltungen generiert werden, kommen dem Dorf zu Gute. So wurde beispielsweise der Spielplatz zu zwei Dritteln aus Geldern der Parkfeste erneuert. Auch neue Veranstaltungen schiebt der Verein an. So gab es in diesem Jahr erstmalig einen Tanz in den Mai. Noch im Jahr 2017 soll die Bühne im Park wieder instand gesetzt werden. Zum anstehenden Parkfest hat das leider noch nicht geklappt, aber der Verein ist dran am Projekt.

Der Kern der Mitglieder wohnt auch im Ort selbst und packt zu den Veranstaltungen immer mit an. Zur Zeit sind die Vereinsmitglieder öfter im Park anzutreffen, wo sie das anstehenden Parkfest vorbereiten. Leider musste dort die mehrere hundert Jahre alte Platane, die in der Vergangenheit als Schattenspender und Wetterschutz diente, gefällt werden. Im vergangenen November war ein großer Ast herunter gekracht, und die Begutachtung des Baums ergab, dass der Stamm hohl und die Standfestigkeit nicht mehr gegeben war. Der dicke Stumpf, dem ein Rest des Stammes aufgesetzt wurde, erinnert an den einst so majestätischen Baum.

Bereits zum neunten Mal richtet der Heimat- und Sportverein das Parkfest aus. Am Samstag, 1. Juli, ab 14.00 Uhr sind alle nach Kotzen in den Park, der sich am Ende des Ortes befindet, eingeladen.

Der Nachmittag steht dabei unter dem Motto "Spiel und Spaß" für alle. Vereine aus der Region präsentieren sich im Park. So die Schützengilde aus Nennhausen, die Pfeil und Bogen im Gepäck haben wird. Die Feuerwehr wird zu Touren durch den Ort aufbrechen und für die Kids eine Schaumparty auf die Beine stellen. Das Spielemobil der Kreissportjugend mit Kletterturm bzw. Hopseburg wird sicher bei den Kindern gut ankommen. Tierisch geht es derweil beim Ponyreiten zu. Schon den ganzen Nachmittag lang und auch am Abend wird DJ Mucke für die musikalische Begleitung der Veranstaltung sorgen. Ab 19.00 Uhr wird zum Tanz aufgelegt. Tolle Preise gibt es beim Kegeln zu gewinnen. So hat der Flugplatz Stechow Rundflüge gesponsert. Ein reichhaltiges Angebot an Essen und Trinken wird es natürlich ebenfalls geben. Bei schlechtem Wetter wird im Festzelt gesessen.