Tote nach Brand eines Tanklastwagens

artikel-ansicht/dg/0/

Islamabad (MOZ) Nach Medienberichten ist in Pakistan ein mit Rohöl beladener Tanklastzug explodiert. Wie die Tagesschau berichtet, wurden dabei 123 Menschen getötet, viele verletzt. Die Menschen hätten nach dem Unfall des Lastwagens versucht, Öl abzuschöpfen, als er in Brand geriet.

artikel-ansicht/dg/0/1/1583889/

Mehr als 90 Menschen seien bei der Katastrophe auf dem Nationalen Highway in der Nähe von Bahawalpur verletzt und in Krankenhäuser gebracht worden. Viele von ihnen hätten schwere Verbrennungen erlitten, so dass noch mehr Todesopfer befürchtet würden.