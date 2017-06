artikel-ansicht/dg/0/

Hamburg (dpa) Für rund 70 000 Euro sind am Samstag in Hamburg Teile des Nachlasses des früheren DDR-Devisenhändlers Alexander Schalck-Golodkowski versteigert worden. "Wir sind sehr zufrieden mit der Bilanz", sagte Auktionator Carsten Zeige. Als Startpreis war für die rund 40 Gegenstände eine Summe von etwa 30 000 Euro aufgerufen worden.

