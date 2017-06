Linke fordert Sanierung des Flachbaus an Oberschule

artikel-ansicht/dg/0/

Elstal (MOZ) Das charismatische Hauptgebäude der Oberschule Elstal wurde bereits vor dem Zweiten Weltkrieg errichtet und wirkt seit einigen Jahren fast verlegen zwischen dem modernen Fachhaus und dem großen gläsernen Aula-Anbau der Schule. Seltener rückt dagegen der kleine Flachbau am Rande des Geländes in den Vordergrund des Betrachters. In dem zu DDR-Zeiten errichteten Gebäude, wo sich einst die Turnhalle befand, sind nur wenige Räume untergebracht, jedoch kann die Schule nicht darauf verzichten. Der Zustand der Räume ist schlecht und eine Sanierung längst überfällig. Das wurmt den Linken-Fraktionschef Tobias Bank in der Gemeindevertretung Wustermark. Er fordert nun Abhilfe, indem Fördermittel vom Bund angezapft werden sollten.