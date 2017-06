Freimuth verteidigt FÃ¼hrung bei WM-Qualifikation

artikel-ansicht/dg/0/

Der 29-Jährige vom SV Halle sorgte über 110 Meter Hürden in 13,87 Sekunden für die schnellste Zeit und hat nach sechs Disziplinen 5408 Punkte gesammelt. Der Olympia-Vierte Kai Kazmirek rückte mit 5298 Punkten auf den zweiten Platz der Gesamtwertung und hat den Start bei den Weltmeisterschaften im August in London fest im Visier. Die 110 Meter Hürden lief der Athlet der LG Rhein-Wied in 14,62 Sekunden.

Titelverteidiger Arthur Abele aus Ulm beendete den Wettkampf nach Problemen an der Achillessehne beim Hochsprung am Samstag vorzeitig. Im Kampf um die drei WM-Tickets hat sein Vereinskollege Mathias Brugger nun gute Aussichten, in London dabei zu sein. Er hatte bei der ersten Qualifikation in Götzis 8294 Punkte geschafft und die WM-Norm übertroffen. Deshalb verzichtete Brugger auf die Teilnahme in Ratingen.