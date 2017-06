Drachenboote, Puppentheater und Frühstück

artikel-ansicht/dg/0/

Rathenow (MOZ) Das Sommerfest 2017 der Red Eagles am Samstag, 1. Juli, bietet eine Premiere. Die in den Verein mit aufgenommenen Drachenbootfahrer der Monsterdrachen stehen im Mittelpunkt. Beim Drachenbootfahren können einzelne Leute, Familien oder andere Gruppen zusammen ins Boot steigen und vom Alten Hafen bis zum Optikpark-Leuchtturm und wieder zurück paddeln. Auch Kinder- und Jugendteams sind denkbar.

Richtig sportlich wird es bereits am Freitag, 30. Juni, um 19.00 Uhr, wenn eine 24-Stunden-Fahrt gestartet wird - mit wechselnden Besatzungen. Dafür werden noch motivierte Teams gesucht. Mehr Infos unter 0172/6315773. Gefeiert wird am Samstag, den 1. Juli, auf dem Edwin-Rolf-Platz. Jeder der mitfeiern will, ist willkommen. Los geht es um 8.45 Uhr mit Frühstück. Für eine Spende von 3 Euro pro Person können Kinder gemeinsam mit ihren Eltern Puppentheater schauen und bis 10.00 Uhr frühstücken. Weitere Attraktionen wie Hopseburg, Quadbahn, Spiel- und Fahrgeräte, natürlich auch Basketball, für den die Red Eagles bekannt sind, werden aufgebaut. Es gibt viel Musik und viel zu sehen. Nach 20.00 Uhr spielt die Band "Mehrweg".