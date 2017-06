Bündnisgrüne wollen Schulleiter entlasten

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (dpa) Die Landtagsfraktion von Bündnis 90/Grüne will Schulleiter von Verwaltungsaufgaben entlasten und ihnen mehr Zeit zur Arbeit an pädagogischen Konzepten und Schulprofilen verschaffen. In einem Antrag wolle sie im Landtag in dieser Woche die Landesregierung auffordern, ein Konzept zur Entlastung der Schulleiter zu entwickeln, teilte die Fraktion am Sonntag mit. So solle die Einstellung von Verwaltungsleitern geprüft werden, die es in Berlin und Niedersachsen bereits gebe.