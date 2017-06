artikel-ansicht/dg/0/

Kabul (dpa) Bei einem Überfall der radikalislamischen Taliban auf einen Polizeiposten in der westafghanischen Provinz Herat sind zehn Polizisten getötet worden. In dem Gefecht nahe dem wichtigen Salma-Damm seien in der Nacht auf Sonntag auch vier der Angreifer ums Leben gekommen, sagte der Sprecher der Provinz, Dscheilani Farhad, am Morgen. Zwei Polizisten und zwei Talibankämpfer seien verletzt worden. Der Damm habe keinen Schaden genommen.