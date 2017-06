Ärgernisse gibt es, eine Handhabe nicht immer

artikel-ansicht/dg/0/

Schönwalde-Glien (MOZ) Vielfältig waren die Themen, die während der Gemeindevertretersitzung am vergangenen Donnerstag in Schönwalde erörtert wurden. Vorab: Nahezu alle Beschlüsse wurden angenommen. Lediglich der Antrag der Fraktion Grüne/Familie/Bürger wurde mit zehn Gegenstimmen abgelehnt. Die Fraktion hatte zuvor eine namentliche Abstimmung eingefordert, da sie ihren Antrag zur Beantragung von Fördermitteln zu Errichtung der Seegaststätte unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit, als in der Öffentlichkeit, aus ihrer Sicht, unzureichend dargestellt wurde.

Somit wurden, unter anderen die Vergaben für die Bauleistung zum Straßenbau Eichstädter Weg/ Ortsteil Pausin der Turmstraße, Ortsteil Perwenitz bestätigt. Ebenfalls grünes Licht gab es für die Aufwendungen zum Defizitausgleich für die ASB Kita Grünefeld und für die außerplanmäßigen Aufwendungen für das Jahr 2016 für den Schulkostenausgleich. Der Antrag auf finanzielle Unterstützung für eine Arbeitskraft in der evangelischen Kirchengemeinde Grünefeld wurde ebenfalls positiv beschieden.

Zum Stand der beendeten Bauvorhaben berichtete Bürgermeister Bodo Oehme (CDU): Die Bauarbeiten im Alemannenweg, Keltenweg und Cheruskerweg sind fertiggestellt. Auch die Sanierung des Radwanderwegs Dorfstraße bis Wansdorfer Dorfstraße wurde abgenommen. Weiter soll ein Radweg zwischen Schönwalde-Dorf und Erlenbruch entstehen. Zunächst aber wird der bestehende Radweg von Schönwalde nach Falkensee saniert. Die Baumaßnahme wird sich bis in den Oktober diesen Jahres erstrecken. Geplant ist hierfür eine zeitweilige Fahrbahnverengung auf der L20 mit Ampelregelung in den Zeiten von 9 bis 15 Uhr. Zudem stellte Oehme die neue Zahlen zur Frequentierung einzelner Straßenbereiche vor. Bürgermeister Bodo Oehme berichtet zum Beispiel vom Kreuzungsbereich L16/L20. Dort wurden täglich 10 000 Pkw gezählt, etwa 400 Radfahrer, circa 700 Lkw. "Tendenz steigend", vermutete der Verwaltungschef. Auch zum ÖPNV gibt es Neuigkeiten. Die Buslinie 651 soll künftig mit kleineren Taktfrequenzen unterwegs sein. Währenddessen soll sich der Fahrtakt der Buslinie 671 ausdünnen, besonders an den Wochenenden. Was die Erreichbarkeit mit den öffentlichen Verkehrsmitteln angeht, sah Oehme noch dringenden Handlungsbedarf. Gleiches gilt für das Thema bezahlbares Wohnen.

Vom Verkehr zur Wildschweinproblematik. Immer wieder sorgen die Tiere für Unmut bei den Einwohnern. Hierzu erklärte Oehme: "In befriedeten Gebiet dürfen die Wildschweine nicht geschossen werden. Dies wäre einfach zu gefährlich." Er appelliert hier an die Bürger auch selbst für Sicherungsmaßnahmen zu sorgen. "So mancher Komposthaufen wirkt wie eine Einladung", fügte er hinzu. Die Tatsache, dass im Bereich der Heinestraße ein Wolf gesichtet sein soll, wirf ebenfalls die Frage nach einen Abschuss auf. "Zumindest dann, wenn er sich öfter hier im Wohngebiet zeigt", schränkt Uta Krieg-Oehme (CDU) ein. Auch hierzu ein klares "Nein" vom Bürgermeister. Er verwies auf den Schutzstatus des Wolfes. "Und im Moment läuft der hier erst einmal nur gemütlich umher", setzte er nach.

Was ebenfalls für Unmut in der Gemeinde sorgt sind noch unbekannte Graffiti-Sprüher. Sie bevorzugen offenbar die Farben rot und weiß, ihre Ziele sind Verkehrsschilder, Fahrplanaushänge und Bekanntmachungskästen. Bürgermeister Oehme wies hier nicht nur wie üblich auf den entstehenden volkswirtschaftlichen Schaden hin, er bittet auch die Mitbürger um mehr Aufmerksamkeit. Besonders die Farbwahl könnte zur Aufklärung beitragen.

Uta Krieg Oehme regte an am Strandbad einen Aushang zur Wasserqualität anzubringen. So wäre auch für auswärtige Besucher die Qualität des Badesees vor Ort prüfbar. Karl-Heinz Kordt (Grüne/Familie/Bürger) fragte an, ob die vielen Big Bags vor den Grundstücken rechtens sind. "Kann man dafür nicht Gebühren erheben?" Er verwies auf den Umstand der Nutzung des öffentlichen Straßenlandes und der Erhebung einer Sondernutzungsgebühr. Oehme bestätigte, ihm sei das auch schon aufgefallen und er würde die Situation bereits prüfen lassen.