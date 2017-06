artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Der Schauspieler Pierre Richard (82, «Der große Blonde mit dem Schwarzen Schuh») hat seine Frau Ceyla Lacerda vor 25 Jahren mit Späßen erobert. Er habe das Mannequin damals am Mittelmeer getroffen - «und ich tat das, was ich am besten kann: Ich habe sie zum Lachen gebracht. Sehr sogar», sagte Richard der «Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung».