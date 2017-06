artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Schauspielerin Tilda Swinton (56, «Doctor Strange») hat in den vergangenen 30 Jahren bei mehr als 70 Filmen mitgespielt und damit das Ziel ihrer Kindheit klar verfehlt. «Ich habe mir das als kleines Mädchen so vorgestellt, dass es das Beste sein muss, in einem einzigen Film mitzuspielen, die eine Rolle - und dann in keinem anderen Film mehr», sagte die Schottin der «Bild am Sonntag» in einem Interview.