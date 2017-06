Vier Verletzte nach Brand in Nauen

artikel-ansicht/dg/0/

Nauen (MOZ) Rauchschwaden stiegen gen Himmel: In Nauen hat am Samstagabend ein Brand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Mittelstraße die Feuerwehr in Atem gehalten. Die Einsatzkräfte konnten während der Löscharbeiten, die sie schnell im Griff hatten, ein Übergreifen auf andere Wohnungen verhindern. Die Wohnung, in der das Feuer ausbrach, ist indes nicht mehr bewohnbar. Verletzt wurden vier Menschen. Sie erlitten Rauchgasvergiftungen und mussten in einem Krankenhaus behandelt werden. Während der Löscharbeiten musste die Mittelstraße voll gesperrt werden. Die Brandursache ist noch unklar. Die Kripo ermittelt, ein Strafverfahren wurde eingeleitet.