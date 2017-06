Millionen Muslime feiern Fest des Fastenbrechens

artikel-ansicht/dg/0/

Damaskus (dpa) Nach dem Ende des Ramadans feiern Hunderte Millionen Muslime weltweit von Sonntag an das Fest des Fastenbrechens. Das dreitägige "Eid al-Fitr" ist eines der höchsten Feste in der islamischen Welt. Es wird traditionell im Kreise der Familie zusammen mit üppigen Festessen und vielen Geschenken gefeiert.

Das Ende des Fastenmonats aber wird erneut von zahlreichen Konflikten in der arabischen Welt überschattet. Neben den Bürgerkriegen in Syrien, Jemen, Irak und Libyen hatte zuletzt die Isolation des Golfstaates Katar durch Saudi-Arabien und eine Reihe Verbündeter für schwere Spannungen gesorgt.

Zum Ende des Ramadans begnadigten die syrische und die ägyptische Regierung Hunderte Gefangene. Am Samstag seien mehr als 670 Frauen und Männer aus verschiedenen Haftanstalten entlassen worden, erklärte der syrische Justizminister Hischam al-Schaar, wie die staatliche syrische Nachrichtenagentur Sana berichtete. Keine Angaben gab es dazu, ob unter ihnen auch politische Gefangene sind. Präsident Baschar al-Assad besuchte für das Feiertagsgebet am Sonntag eine Moschee in Hama in Zentralsyrien.

Einen Tag zuvor hatte bereits die ägyptische Führung 502 Gefangene - darunter 25 Frauen - begnadigt. Unter ihnen seien auch Menschen, die wegen unerlaubten Protestes in Haft saßen. Der wohl prominenteste Entlassene ist der Geschäftsmann Hischam Talat Mustafa, der wegen Mordes an einer libanesischen Sängerin 2008 in Dubai zu 15 Jahren Gefängnis verurteilt worden war.

In Syrien und Ägypten sitzen Zehntausende politische Häftlinge hinter Gittern. Die Entlassung von Gefangenen zu großen Festen ist eine politische Tradition in Teilen der arabischen Welt.

Da sich der Beginn des Festes des Fastenbrechens am Mondkalender orientiert, kann es leichte Abweichungen bei seinem Start geben. So beginnt "Eid al-Fitr" im Golfstaat Oman der staatlichen Nachrichtenagentur des Landes zufolge erst am Montag. Indonesien und der Iran legten den Anfang jedoch ebenfalls auf Sonntag.