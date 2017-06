Schulz macht Homo-Ehe zur Bedingung für Koalition

artikel-ansicht/dg/0/

Dortmund (dpa) SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz hat die Ehe für Schwule und Lesben zur Bedingung für jede Koalition nach der Bundestagswahl gemacht. "Ich werde keinen Koalitionsvertrag unterschreiben, in dem die Ehe für alle nicht verankert ist", sagte Schulz am Sonntag beim Bundesparteitag der Sozialdemokraten in Dortmund. Familie sei nicht nur "Vater-Mutter-Kind", sondern da, wo Menschen Verantwortung füreinander übernähmen. Dazu gehörten auch homosexuelle Paare.