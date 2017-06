artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (dpa) Konzerte, Opern und Führungen: Rund 15 500 Besucher kamen in diesem Jahr zu den Musikfestspielen Potsdam Sanssouci. Das diesjährige Programm unter dem Motte "Feuer, Erde, Wasser, Luft" sei von 420 Künstlern aus 23 Ländern gestaltet worden, teilten die Organisatoren am Sonntag zum Abschluss mit. An den 16 Festspieltagen erwartete die Besucher vom Wetter her viel: blendender Sonnenschein und Hitze, aber auch Donner, Sturm und starker Regen.