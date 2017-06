Erster Atommüll-Transport auf deutschem Fluss steht bevor

artikel-ansicht/dg/0/

Mannheim (dpa) Erstmals soll Atommüll in Deutschland auf einem Fluss transportiert werden. Der umstrittene Transport in drei Castor-Behältern steht nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur kurz bevor. Das dazu nötige Schiff lege nach aktuellen Plänen an diesem Montag in Neckarwestheim in Baden-Württemberg ab und fahre die etwa 50 Kilometer zum stillgelegten Atomkraftwerk Obrigheim, verlautete aus Sicherheitskreisen. Tags darauf erfolge in Obrigheim die Verladung der drei Castor-Behälter auf das Schiff.