Die Rebellengruppe Nationale Revolutionsbewegung hatte am Samstag den Ort Kaseghe angegriffen. Soldaten hätten die Rebellen vertrieben, hieß es. Drei Tage zuvor hatte die Rebellenbewegung die Stadt Beni angegriffen. Dabei waren nach offiziellen Angaben zwölf Rebellen und zwei Soldaten getötet sowie sieben Rebellen gefangen genommen worden.

Die Revolutionsbewegung wurde erst Anfang Juni gegründet. Sie will den Sturz des Präsidenten Joseph Kabila, der sein Amt nicht aufgeben will und keine Wahlen ausschreibt.

Im Osten des Kongos sind zahlreiche Milizen aktiv, denen es zumeist um die Kontrolle der reichen Mineralien der Region geht. Kämpfe mit mehr als einer Million Vertriebenen gibt es auch in der Region Kasai in Mittelkongo. Der Kongo ist sechseinhalb Mal so groß wie Deutschland und zählt trotz seines Reichtums an Rohstoffen wie Diamanten, Gold und Kupfer zu den ärmsten Ländern der Welt.