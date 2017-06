Feuerwehr in Frankfurt (Oder) rückt aus

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Am Sonntagnachmittag sind in Frankfurt (Oder) für längere Zeit Martinshörner zu hören. Wie die Feuerwehr der Märkischen Oderzeitung mitteilt, handelt es sich jedoch aller Wahrscheinlichkeit nach nicht um einen Brand. Trotzdem müssen die Einsatzkräfte ausrücken, wenn in einem Haus ein Brandmelder aktiviert wird. Sollte wider Erwarten ein Feuer die Ursache sein, lesen Sie dies demnächst auf www.moz.de.