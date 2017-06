Zweite Tarifrunde für Brandenburger Einzelhandel

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (dpa) Die Tarifverhandlungen für die rund 84 000 Beschäftigten im Brandenburger Einzelhandel werden am Montag in Brandenburg/Havel fortgesetzt. Wichtiges Thema seien die Einkommensunterschiede im Einzelhandel in der Region, teilte die Gewerkschaft Verdi am Sonntag mit. In Brandenburg bekomme eine Verkäuferin pro Jahr etwa 420 Euro brutto weniger als eine Kollegin in Berlin. Über eine Angleichung der Sonderzahlungen Urlaubs- und Weihnachtsgeld müssten die Unterschiede abgebaut werden, hieß es.