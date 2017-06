Knapp 40 000 Menschen besuchen Berliner Schlossbaustelle

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Das Berliner Stadtschloss ist noch gar nicht fertig, dennoch hat es am Wochenende schon knapp 40 000 Besucher angezogen. Diese Zahl nannte Bernhard Wolter, Sprecher der Stiftung Humboldt Forum, am Sonntag und sagte: "Das Interesse an der Baustellen-Besichtigung war größer als vermutet." Für die Besucher gab es neben Einblicken in unfertige Räume auch ein Programm mit Kunst, Kultur und kulinarischen Genüssen.