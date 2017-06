1. FC Frankfurt darf weiter Oberliga spielen

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (MOZ) Es war die Meldung, die nicht nur beim Pokal-Final-Tag des Fußballkreises Ostbrandenburg in Müllrose die Gemüter von Spielern und Funktionären, Fans und Vereinsverantwortlichen bewegte: Der 1. FC Frankfurt muss nun doch nicht aus der Oberliga absteigen, wird auch in der kommenden Saison in der Nord-Staffel des NOFV-Bereiches spielen. Als Konsequenz verbleibt zudem der FC Eisenhüttenstadt in der Brandenburg-Liga.