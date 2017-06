artikel-ansicht/dg/0/

Vor knapp vier Monaten hatte das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) erklärt, davon auszugehen, dass bei den Kämpfen um Mossul Giftgas eingesetzt wurde. Sieben Patienten hätten Symptome, die auf den Einsatz schließen ließen, teilte die Organisation mit. Welche der Konfliktparteien Giftgas einsetzte, wurde bislang nicht geklärt.

Die Zeitung "Welt am Sonntag" berichtete am Sonntag unter Berufung auf den britischen Branchendienst "IHS Conflict Monitor", dass das Terrornetzwerk Islamischer Staat (IS) seit 2014 angeblich 71 Mal Chemiewaffen im Irak und in Syrien eingesetzt hat.