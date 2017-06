Womöglich versuchter Rinderdiebstahl

artikel-ansicht/dg/0/

Beeskow (MOZ) Unbekannte haben am Wochenende im Raum Beeskow offensichtlich versucht, Rinder zu stehlen. Am späten Sonnabend gegen 23.30 Uhr war die Polizei zu einer Rinderkoppel nahe der Kreisstadt gerufen worden. Dort hatten war der Weidezaun an mehreren Stellen geöffnet und das elektrische Weidezaungerät in einen nahegelegenen Graben geworfen worden. Dem Besitzer ist es jedoch gelungen, jene Tiere komplett wieder einzufangen, die die Koppel bereits verlassen hatten. Laut Polizeiangaben von Sonntag ist noch unklar, ob es sich um Sachbeschädigung oder um die Vorbereitung zum Diebstahl zumindest einiger Tiere gehandelt hat. Die Kriminalpolizei ermittelt.