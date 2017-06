In den Schlussminuten wird's dramatisch

artikel-ansicht/dg/0/

Lychen (MOZ) Die zweite Vertretung des SC Blau-Weiß Energie Prenzlau hat den Fußball-Supercup der Männer gewonnen. Der Pokalsieger bezwang am Freitagabend den Aufsteiger zur Landesklasse, Uckermarkliga-Meister Eintracht Göritz, auf dem Lychener Sportplatz "Am Weinberg" mit 2:1.

Auch mal etwas rustikaler: Prenzlaus Marcus Schröder (l.), der mit direktem Freistoß zum 1:0 traf, und der Göritzer Chris Schmeling kommen sich hier spürbar in die Quere. Insgesamt zeigte Schiedsrichter Christian Winkler sieben Gelbe Karten.

Traditionell treffen zum Saisonabschluss der Kreispokalsieger und der Ligameister aufeinander (im Vorjahr gab es wetterbedingt eine Ausnahme, als die Partie erst Anfang des neuen Spieljahres nachgeholt werden konnte). Spielerisch wurde diesmal das Match der beiden Champions nicht zu einem Leckerbissen für die gerade mal 120 Zuschauer.

"Wir hätten die Saison gern mit einen Doppelerfolg abgeschlossen, doch gerade in der ersten Halbzeit spielten wir irgendwie nicht konzentriert genug", erzählte der Göritzer Kapitän Stefan Vilter. Sein Team hatte trotz der 2:6-Niederlage am letzten Spieltag vor Wochenfrist in Pinnow mit einem Punkt Vorsprung die Meisterschaft für sich entschieden.

Gab es Gründe für das unkonzentrierte Auftreten? Vielleicht. Auf dem Platz kursierte vor Spielbeginn das Gerücht, dass Eintracht-Coach Michael Storbeck vor dem "Rauswurf" stehe. Auf Nachfrage sagte er nur: "Ja, das ist mein letztes Spiel heute - mehr möchte ich dazu nicht sagen." Auch der Kapitän und weitere Spieler hüllten sich in Schweigen. Wer die Elf in der Landesklasse führt, werde sich in der Sommerpause ergeben.

Die Prenzlauer hätten bereits nach zwölf Minuten die Weichen auf Sieg stellen können, doch Jaroslaw Filiks verschoss einen Elfmeter, nachdem Jerome Schulz von Eintracht-Keeper Christian Vilter von den Beinen geholt worden war. Auf Göritzer Seite versiebten Patrick Berg (7.), Clemens Röhr (35.) und Toni Arndt (38.) durchaus ordentliche Möglichkeiten.

Noch vor der Pause kamen die Kreisstäder dann zum Torerfolg: Als Denny Zabel über den rechten Flügel in Richtung Tor zog, wurde er von Stefan Vilter am Trikot festgehalten. Schiedsrichter Christian Winkler entschied auf Freistoß, der von Kapitän Marcus Schröder von der Strafraumkante direkt zum 1:0 verwandelt wurde (42.). Auf Göritzer Seite gab es auch noch einen Freistoß, der jedoch kurz vor der Linie geklärt wurde.

Nach dem Seitenwechsel war der Meister um den Ausgleich bemüht, doch zwingende Möglichkeiten entstanden nicht - manchmal wollten die Angreifer auch zu schön spielen. Als auf der Gegenseite Filiks in der 84. Minute freigespielt wurde, erzielte er das 2:0 für die Prenzlauer. Die Messen für die Eintracht schienen gesungen zu sein. Doch postwendend gelang nach einem Freistoß von Patrick Berg der 1:2-Anschlusstreffer (86.).

Plötzlich herrschte Gerangel und Geschubse im Tor. Prenzlaus Kapitän Schröder wollte den Ball nicht hergeben, den die Göritzer schnellstmöglich zum Anstoßpunkt bringen wollten.Der souveräne Schiedsrichter Winkler beruhigte schließlich die Gemüter. Nun wollte es die Eintracht aber noch einmal wissen. Für Berg war der Winkel aber zu spitz - Außennetz (87.). Stefan Vilter scheiterte an der klasse Parade von Keeper Pascal Warnke (88.). Aber auch Blau-Weiß II verbuchte noch zwei Großchancen. Nach Vorlage von Filiks setzte Schulz das Leder frei über das Gebälk (89.), dann kam den Ball über Schulz und Filiks zu Lukas Theel. Der aber semmelte die Kugel übers Gebälk (90.+1). Den Schlusspunkt setzte der agile Schmeling, aber auch hier war der Winkel schon zu spitz, um den Ball noch ins Tor zu befördern.

Frank Fleske, Vorsitzender des Fußballkreises Uckermark, und Kreissportbund-Chef Norbert Griem überreichten die Pokale. Auch die Schiedsrichter bekamen für ihren Einsatz eine Anerkennung. Ein Dankeschön gab es zudem für Ausrichter Germania Lychen. Leander Kurowski und Mario Wiegand nahmen ein Netz mit drei Trainingsbällen für den Verein in Empfang.

Prenzlau II: Warnke, Utech, Schwarz (90.+4 Hannemann), Zabel, Turowski (65. Ludwig), Schröder (90.+3 Utech), Mante, Schulz, Theel, Filiks, Deutschmann

Göritz: Christian Vilter, Biadacz, Patrick Berg, Arndt, Schmeling, Lucht, Röhr, Storbeck, Matthias Ulrich, Silvio Ulrich (80. Dobbert), Stefan Vilter

Tore: 1:0 Schröder (42.), 2:0 Filiks (84.), 2:1 Stefan Vilter (86.) - Zuschauer: 120