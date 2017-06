Blüten am Himmel über der Stadt

artikel-ansicht/dg/0/

Schwedt (MOZ) Die ganze Stadt war auf den Beinen und feierte die Schwedter Mittsommernacht. Live-Musik auf Straßen und in Kirchen anhören, Tanzgruppen zuschauen und selber tanzen, übers Sonnenwendfeuer und Feuerwerk staunen, Freunde treffen und gemeinsam was trinken - alles das gehörte dazu.

Bisweilen ergossen sich wahre Besucherströme von der Karthausstraße über den Kirchplatz bis zum Bollwerk am Kanal. Sehen und gesehen werden hieß es bei den Oldtimern auf dem Alten Markt. Liebhaber hatten 39 Autos, Traktoren und Multicar sowie 34 Motorräder und Mopeds ausgestellt. Erhard Gentes vom Oldtimer- und Technikverein Ost-Uckermark erzählte: "Zu DDR-Zeiten haben wir uns keinen Trabi leisten können. Jetzt haben wir vier." Sein Schmuckstück ist ein Trabant 1.1 in der Farbe kosmosblau.

Gleich nebenan Tänze non stop von den Beasty Boxing Girls des UBV 48, der Gruppe Phoenix von Blau-Weiß und dem FC BKH. Josefine Pankowski (9) tanzte in der Kindergarde mit: "Ich bin gerade mit meinem Auftritt fertig. Jetzt darf ich mit Mama und Papa bis zum Feuerwerk auf dem Fest bleiben."

Vier Bühnen für Live-Bands lockten viel Publikum an. Das Jugendblasorchester der Brechtschule und Musikschule sowie der Fanfarenzug Olimpia aus Stettin gaben am Bollwerk den Auftakt, gefolgt von der Schwedter Jugendband COC und Schlagersängerin Maja Catrin Fritsche. Dort hatten sich auch Chiara Wenzel und Lina Pasedag (beide 14) mit ihren Freunden getroffen: "Wir haben unserer Kristina von der Jugendband die Daumen gedrückt. Tolle Stimmung hier. Jetzt laufen wir einfach los und wollen mit Freunden abhängen."

Beate Kubusch (36) aus Berlin machte mit ihrer Mutter im Café Vierradener Straße bei einem Cocktail Pause und erzählte: "Ich bin in Schwedt geboren und finde es toll, dass die Stadt die Uferpromenade so gut nutzt." Viele Festbesucher schlenderten zum Fischergarten und hörten der Latino-Live-Musik zu.

Das Publikum in der katholischen Kirche lauschte dem Schwedter Stadtchor und den Solisten von der Musik- und Kunstschule. In der evangelischen Kirche gab es ein Konzert mit Klezmermusik und manchmal sogar kleine Warteschlangen, weil die Leute auf den Kirchturm wollten. Mehr als 200 Besucher nahmen die 176 Stufen in Angriff und genossen einen Festblick von oben.

Im Stadtmuseum wurde es richtig eng. Dicht an dicht saßen und standen Zuhörer im Museumshof, um Swingmusik auf Geige und Kontrabass zu lauschen. Manche Besucher hatten sich einen Mittsommerkranz auf den Kopf gesetzt, den sie am Museumseingang bei Monika Krasa geflochten hatten- aus Klee, Johanniskraut und Lavendel.

Der Fahrradartist Ingo Bingo zog mit seiner Familienshow ebenso durch die Straßen wie das Feuerspektakel von Madame Fabulee. Immer bildeten sich große Halbkreise von Menschen, die mal andächtig, mal begeistert zuschauten. Stelzenläuferin Maria Hartel zog in ihrem Goldkostüm als Sunshine, die Wächterin, alle Blicke auf sich. "Ich bin das vierte Jahr hier", sagte sie. "Hier gibt es immer ein ganz tolles, freundliches Publikum." Als es dunkel wurde, entzündeten Feuerwehrleute das große Sonnenwendfeuer. Die Festbesucher wurden ein wenig andächtig. Dann begeisterte das Feuerwerk.