Exotische Gäste beim Sommerfest

Krummensee (NOZ) "Sie heißen Torres und Caruso, sind drei und vier Jahre alt und ihres Zeichens Alpaka-Brüder", sagt Ulrike Hennig aus Servest. Die beiden vor kurzem erst geschorenen Tiere vom gleichnamigen Hof aus Kloster Chorin muten in Krummensee schon etwas exotisch an. Und sie sind ein Highlight am Sonnabend auf dem Festgelände, lassen sich von Kindern geduldig an der Leine führen. "Wir fahren auch in Altersheime oder zu bettlägerigen Patienten, um ihnen mit unseren Tieren eine kleine Freude zu bereiten", so Ulrike Hennig.