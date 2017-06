artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (MOZ) Seit 2005 haben es die Sozialdemokraten nun schon mit einer CDU-Kanzlerin zu tun, mal als Juniorpartner in Angela Merkels Bundesregierung, mal in der Opposition. Das Bemühen der SPD, selbst wieder den Chefsessel in einer Koalition zu erobern, war nicht von Erfolg gekrönt. Zuweilen mutete ihr Kampf um die Macht in Berlin sogar von vornherein aussichtslos oder verzweifelt an. Auch dieses Mal?

Die Chance, die Martin Schulz nach einem verbreiteten Urteil von Meinungsforschern und Meinungsmachern drei Monate vor der Wahl nicht mehr hat, will der SPD-Kanzlerkandidat jetzt beherzt nutzen. Klingt paradox, aber was war schon widerspruchsfrei und rational zu erklären in den Wochen zwischen demoskopischem Aufstieg und Absturz des im Frühjahr zum Hoffnungsträger der Partei gekürten Genossen?

Es hat nach der Proklamation des neuen SPD-Chefs einen Moment gegeben, in dem Schulz in den Umfragen zu Merkel aufschloss. Plötzlich schien sich so etwas wie Überdruss an der langjährigen Amtsträgerin Bahn zu brechen, viele Wähler waren bereit, über einen Wechsel wenigstens nachzudenken. Inzwischen ist diese Stimmung verflogen. Schulz und die SPD sind zurückgeworfen auf die ernüchternden Werte, die Sigmar Gabriel am Jahresanfang zum Verzicht auf Parteivorsitz und Kanzlerkandidatur bewegten.

Gleichwohl gibt es gute Gründe für die SPD und ihren Frontmann, trotz der aktuell trüben Aussichten, die Flinte nicht schon ins Korn zu werfen. 60 Prozent der Wähler glauben nicht, dass das Rennen bereits gelaufen ist, und alle jüngeren Erfahrungen bestätigen, dass Wahlen erst auf den letzten Drücker entschieden werden. Für die Genossen kommt es in den nächsten Monaten darauf an, Angela Merkel und die Union in die direkte Auseinandersetzung zu zwingen, in einen offenen Wettstreit um die besseren Zukunftsentwürfe für Deutschland.

Wenn sich die Kanzlerin diesem Duell aber erneut entzieht, wenn sie auf der Weltbühne präsent ist, aber in der Beschreibung ihrer Pläne für die nächste Wahlperiode vage bleibt, wird es schwer für die SPD und ihren Spitzenmann. Dann könnten doch wieder Stimmungen und Präferenzen den Ausschlag geben, weniger Konzepte und Haltungen. Martin Schulz ist ebenso kampfbereit wie seine SPD - wird die CDU-Kanzlerin diese Herausforderung aber auch annehmen?