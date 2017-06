So viele Teilnehmer wie noch nie

artikel-ansicht/dg/0/

Und rein ins Wasser: Gestaffelt in drei Gruppen starteten die Teilnehmer des Volks-Triathlons in den Wettkampf mit dem 400 Meter Schwimmen im etwa 22 Grad warmen Werbellinsee.

"Es ist ja schon fast ein Traumwetter", sagte Moderator Steffen Lenz vor den Wettkämpfen beim Blick in Richtung Himmel. Regenwolken waren da, es nieselte, aber kein Sturm war im Anmarsch und keine Gewitter kündigten sich an wie in den Jahren zuvor. Zur selben Zeit half der Eberswalder Roger Soyke noch mit, die Verpflegungskisten in das Zelt der Partner für Gesundheit zu schleppen, um kurz darauf mit den Vorbereitungen für den sogenannten Volks-triathlon zu beginnen. "Es ist meine Premiere bei einem Triathlon", erklärte der Eberswalder. Etwas unsicher war er sich da noch darüber, wie er den Wettkampf am besten einteilen sollte. "Gehe ich zu schnell an, fehlt mir nachher die Kraft", grübelte er. Wettkampfunerfahren ist der 38-Jährige jedoch nicht: "Ich fahre viel Rad und habe auch schon am Jedermann-Rennen der Cyclassics Hamburg teilgenommen". Am Ende wurde es nach 1:06:24 Stunden Platz 83 von weit über 300 Startern - ein durchaus gelungenes Debüt.

Zu bewältigen waren 400 Meter im Wasser, 16 Kilometer auf dem Rad und als Abschluss den 4-km-Lauf. Den Triathlon nahm auch Katja Engelhardt aus Bernau in Angriff. Diesmal hatte sie einen eigenen Betreuer an ihrer Seite, ihren Mann Robert Engelhardt. Verletzt musste er zusehen, doch irgendwie kribbelte es ihm in den Beinen. "Ich hoffe, dass ich im September wieder voll fit bin", sagte er und mit seiner Anfeuerung landete Katja nach 01:13:36 auf Platz 45.

Ziemlich zu schaffen machte gerade auch den Nachwuchssportlern der böige Wind. "Beim Laufen und beim Radfahren hat er eigentlich nicht gestört, aber die Wellen beim Schwimmen waren schon heftig", sagten die Zwillinge Mara und Inga Ducke vom SV Schorfheide. Eigentlich sind beide sportlich im Biathlon zuhause, aber eine dritte Disziplin darf es im Sommer auch ruhig mal sein. Während beide auf ihren "Schulrädern" die Raddistanz bewältigten, war bei den Seriensiegern vom Triathlon-Bundesstützpunkt Neubrandenburg im Nachwuchs schon ganz andere Technik zu sehen.

Mit vier Startern waren die jungen Leichtathleten vom PSV Basdorf am Start. Beim Schwimmen lag Alicia Gentzmann noch etwas hinter ihren Erwartungen zurück, doch mit dem Rad konnte sie eine Menge Zeit rausholen. "Es hat Spaß gemacht", sagte die Neunjährige strahlend im Ziel ihrer Mutter Nicole Gentzmann mit ihrer Teilnehmermedaille um den Hals. "Vielleicht", war die Antwort der lachenden Mutter auf die Frage, ob sie denn auch mal mitmachen würde.

Ansonsten lief bei der Jubiläumsausgabe des Werbellinsee-Triathlons alles wie am Schnürchen. Es war für Zuschauer und Aktive aller Altersklassen schon beeindruckend, mit welcher Leichtigkeit nach außen hin so eine Veranstaltung mit Massencharakter gestemmt wurde. Ein Netzwerk von Helfern ist mit der Zeit dort entstanden, dass anderswo seines Gleichen sucht und auch Neider auf den Plan ruft. "So etwas Schönes hätten wir auch gern, es darf nicht sein, dass der Triathlon hier stirbt", sagte Norman Reiter aus dem hessischen Marburg zum geplanten Ende der Veranstaltung mit der Jubiläumsauflage des Werbellinsee-Triathlon.