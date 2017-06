Abtauchen im Scharmützelsee

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Saarow (MOZ) An fünf Orten im evangelischen Kirchenkreis Oderland-Spree wurden Sonnabend mehr als 50 Menschen getauft - vom Säugling bis zum Rentner. Das größte Tauffest mit 31 Teilnehmern erlebte Diensdorf (Oder-Spree) am Strand des Scharmützelsees.

Im weißen Kleid aus leichtem Batist kam sie an den Strand des Scharmützelsees: Negin Nakhaei, eine junge Iranerin. Seit einem halben Jahr lebt die Muslimin an der Spree. "Negin will schon seit langem zum Christentum konvertieren. Deshalb kam sie nach Deutschland. Deshalb lässt sie sich heute taufen", informierte Negins Freund, ein Kaufmann aus Berlin. Die Taufe sei in erster Linie die Zusage der Liebe und des Segens Gottes. "Mit dem Akt der Taufe wird der Täufling in die Gemeinschaft der Christen aufgenommen", ergänzte Pfarrerin Susanne Brusch (Lieberose). Sie war Organisatorin dieses Festes, an dem 19 Kinder und elf Erwachsene und mehr als 300 Angehörige und Freunde der Täuflinge teilnahmen.

Negin Nakhaei hatte sich mit sieben anderen Frauen und Männern für eine Taufe "im tieferen See" entschieden. Bis zur Hüfte im Wasser stehend, wurden sie von Pfarrerin Simone Brusch und ihrer Kollegin Anemone Bekemeyer (Gemeinde und Klinikum Bad Saarow) getauft. Einmal vollständig in den Scharmützelsee versinken war dabei Pflicht.

Aus Frankfurt mit Ehefrau Eveline angereist war der 72-jährige Helmuth R. Labitzke. "Unsere Enkelin Friederike wird heute getauft. Sie flüsterte mir vorhin ins Ohr, dass sie ein Kind Gottes sein will", erzählte Labitzke voller Stolz. Friederike Hammann sollte schon als Kleinkind getauft werden, was dann wegen Krankheit in der Familie aufgeschoben werden musste. "Jetzt sind wir froh, dass sich alles so gefügt hat; denn nun konnte Friederike sich selbst entscheiden und das Ereignis so bewusst erleben." Helmuth R. Labitzke war in Frankfurt vier Jahrzehnte als Pfarrer tätig und engagiert sich heute im Förderverein St. Marien.

Zu jenen, die am Johannistag mehr zufällig das Tauffest unter freiem Himmel am Scharmützelsee erlebten, gehörte Sascha Riedel. Der 28-Jährige aus Bad Saarow kam mit drei Freunden in seinem Angelkahn mit Außenbordmotor angetuckert, um in unmittelbarer Nähe des Yachthafens "ein, zwei Radler zu trinken. Was hier abgeht, habe ich noch nie gesehen. Richtig feierlich. Respekt!"

Für diese Feierstimmung sorgten unter anderem die Los Gospels Singers aus Glienicke und Umgebung und der Berliner Kirchenmusiker Matthias Orphal. Tauffeste im evangelischen Kirchenkreis Oderland-Spree fanden Sonnabend auch auf dem Ziegenwerder in Frankfurt, am Werlsee in Grünheide, in der Müncheberger Stadtpfarrkirche und in der Marienkirche in Wriezen statt.

Der Termin für die Tauffeste wurde mit Bedacht gewählt. Die christlichen Kirchen feiern am 24. Juni den Johannestag. Zur Sommersonnenwende erinnert dieser Tag an die Geburt Johannes des Täufers, der nach der biblischen Erzählung ein halbes Jahr vor Jesus zur Welt kam. Als Erwachsener rief er als Bußprediger die Menschen dazu auf, ihr Leben zu ändern und taufte sie im Jordan als Zeichen, dass sie ein neues Leben begannen. Auch Jesus ließ sich von Johannes taufen.