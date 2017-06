Wandlitz droht Verkehrschaos

artikel-ansicht/dg/0/

Eine Ecke mit Tücken: Gegen Mittag sind an der Kreuzung Prenzlauer Chaussee/Lanker Weg keine Probleme zu erkennen. Anders wird es, wenn die Berufspendler in Richtung Arbeit ausschwärmen oder abends heimkommen. © MOZ/Sergej Scheibe

Wenn Matthias S. aus dem Wandlitzer Haselweg morgens in Richtung Berlin zur Arbeit fährt, muss er die Uhr genau im Blick behalten. Gegen 7 Uhr herrscht am Lanker Weg freie Fahrt, die Anwohner kommen zügig auf die Prenzlauer Chaussee. Eine Stunde später verdichtet sich der Verkehr, dann geht die ewige Warterei los. "Irgendwann werden wir hier Blumberger Verhältnisse haben", befürchtet der 41-jährige Geschäftsmann, der nach Wandlitz zog, als es dort noch alles etwas beschaulicher zuging.

Davon kann mittlerweile keine Rede mehr sein. Unentwegt entstehen neue Wohngebäude. Aktuell wächst gerade links des Lanker Weges ein großvolumiges Mehrfamilienhaus mit 47 Wohnungen und zwei Läden bis auf das Niveau der höchsten Wandlitzer Gebäude. "Wir haben auf der L 100, auf der Strecke vom Abzweig Ernst-Thälmann-Straße bis zur Bernauer Straße, eine rasante Entwicklung erlebt. Es herrscht zu Stoßzeiten enormer Verkehr. Dabei sind noch gar nicht alle Bauvorhaben an der Peripherie dieser Piste realisiert worden", greift der Wandlitzer Bauamtsleiter Lars Gesch in jüngster Vergangenheit die Sorgen der Anwohner auf, die er und andere Chefs der Verwaltung immer öfter zu hören bekommen. So fragten die Wandlitzer Ortsbeiräte vor wenigen Tagen gezielt nach den Plänen der Gemeinde, um dem drohenden Verkehrschaos wirkungsvoll zu begegnen.

Dabei geht es zum Beispiel um die Aufweitung des Kreuzungsbereiches Lanker Weg/Prenzlauer Chaussee. Wer aus dem Wohngebiet kommt, sollte später wenigstens eine Links- und eine Rechtsabbiegespur vorfinden. Auf einer dritten Spur fahren die Pkw ins Wohngebiet hinein. Zudem besteht die Idee, beiderseits des Lanker Weges einen Bürgersteig anzubieten.

Erst am Donnerstag machte sich Bürgermeisterin Jana Radant mit Bauamtsleiter Gesch und dem Baumsachverständigen Heiko Schult gemeinsam Gedanken, wie diese Gehwege ohne großräumige Fällungen realisiert werden könnten. Denn auch darum geht es derzeit - unter Umständen könnte das Grün am Lanker Weg der Kettensäge zum Opfer fallen.

Die noch unbebaute Grundstücksfläche des Lanker Weges, gegenüber dem Neubau, gehört der Gemeinde. Notfalls müssen dort etliche Quadratmeter wertvolles Bauland abgetreten werden, um eventuell den Lanker Weg zu verschwenken. Das wäre eine mögliche Lösung, diskutierten im Wandlitzer Ortsbeirat Ingo Musewald und Dirk Reinhardt.

Damit nicht genug: Benötigt wird zudem ein Masterplan für die Bauzeit am Lanker Weg. Wenn das Nadelöhr zur Baustelle wird, kommen zwangsläufig mögliche Entlastungsstraßen ins Spiel. Sofort liegt im Ortsbeirat die Platanenstraße als denkbare Alternative auf dem Tisch. "Es gibt zwar Stimmen von Anwohnern, dort würde schon heute viel Verkehr herrschen, aber dem kann ich so nicht folgen", gibt Musewald zu erkennen, der sich extra vor Ort begeben habe. 13 Fahrzeuge hätte er in einer Stunde gezählt. Großzügig überschlagen, käme also alle fünf Minuten ein Pkw vorbei. "Also sehr viel ist das nicht", registrieren die Ortsbeiräte und fordern daher eine kurzfristige Ertüchtigung der Platanenstraße, um als Entlastungsstraße mehr Verkehr aufzunehmen.

Ebenso überdacht werden müssten im weiteren Verlauf in Richtung Süden die Einbahnstraßenregelungen. Sind die Anwohner erst auf der Bernauer Chaussee, könnten sie problemlos auf die B 273 abbiegen. Denn auch das wäre ein Vorteil dieser Lösung: Ein Großteil der Pendler fährt morgens in Richtung Hauptstadt zur Arbeit.

Eine zweite Entlastungsstraße in Richtung Norden gilt dagegen als eher unwahrscheinlich. Vor gut 20 Jahren gab es Überlegungen, letztlich über den Haselweg parallel zum Bahngleis der NEB in Richtung Arendseer Kreuzung zu planen. "Diese Trassenführungen sind am Ende am eigentumsrechtlichen Problemen gescheitert. Und der Waldweg auf der Hinterseite der Grundstücke im Haselweg ist auch keine öffentliche Straße", räumt Gesch ein. Auch seien entsprechende Pläne an der Einsicht gescheitert, dass eben die Mehrzahl der Anwohner beruflich mit Berlin verbandelt ist.

Ganz konkrete Vorschläge erwartet die Wandlitzer Verwaltung nun von externen Verkehrsplanern, die schon bald ein Gutachten für den gesamten Bereich erstellen sollen. Darin seien die Siedlungsgebiete Töppersberg, Louisenhain, die Heiligen drei Pfühle und sonstige straßenbegleitende Bebaungen entlang der L 100 zu berücksichtigen, die schon genehmigt wurden. Ebenso die Märkte und Discounter, die ebenfalls in nicht unerheblichem Maß Verkehr akquirieren. "Eine Leistungsbeschreibung gibt es für die Verkehrsplaner noch nicht, der Auftrag ist also noch nicht raus", bestätigt Gesch erst vor wenigen Tagen. Mit einem Baubeginn am Lanker Weg rechnet der Bauamtsleiter daher nicht mehr in diesem Jahr. Zumal ja dann auch an dieser Stelle eine Ampel aufgebaut werden soll. Anträge dieser Art dauern in der Verkehrsbehörde des Landkreises gern etwas länger, wie Beispiele aus anderen Ortsteilen (Schönwalde) beweisen.

Die Wandlitzer Ortsbeiräte haben jedenfalls vorgesorgt: Sie haben in ihrer Auflistung der Bauprojekte des kommenden Jahres die Ertüchtigung der Platanenstraße wohlweislich als vordringlich vermerkt.