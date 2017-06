Federer deklassiert Zverev

artikel-ansicht/dg/0/

Halle/Westfalen (MOZ) 52 Minuten: So lange dauerte das Finale beim Rasenturnier in Halle/Westfalen zwischen den Tennis-Assen Roger Federer und Alexander Zverev. Viele hatten es sich herbeigewünscht. Der wohl beste Spieler aller Zeiten Federer gegen den besten Deutschen und möglichen Nachfolger des Schweizers. Zwei spannende Sätze sollten es werden. Mindestens. Doch das ließ Federer nicht zu. Zum neunten Mal triumphierte der 35-Jährige in Halle und deklassierte den 20-Jährigen mit 6:1, 6:3.

"Er ist noch in der Transformation vom Bub zum Mann", sagte Federer und lachte. Zverev nahm den Spruch des Maestros gelassen, lächelte und nickte dem Schweizer zu. Charakterlich mag Federer in Bezug auf den Hamburger Recht haben. Spielerisch hat Zverev in dieser Saison bereits bewiesen, dass er nicht nur mit den besten Profis mithalten, sondern sie auch besiegen kann. Zwei Turniererfolge - in München und Rom - eine Finalteilnahme und seine erste Top-10-Platzierung verbuchte Zverev in den vergangenen sechs Monaten. So gut war er bisher noch nie. Und das mit 20 Jahren.

Dennoch offenbarte das Finale, dass ein Federer in dieser Form in einer anderen Liga spielt. Mit seinen Netzattacken, dem soliden Aufschlag und den federleichten Grundlinienschlägen führte er seinen Kontrahenten teilweise vor. Zu keiner Zeit kam der Youngster ins Spiel. "Das war das beste Match des Turniers", konstatierte Federer.

Vor der Rasen-Saison hatte der Schweizer eine Pause eingelegt und die Sandplatz-Turniere mitsamt der French Open ausgelassen. Als er dann gleich zum Auftakt der Rasen-Spielzeit gegen den Hamburger Tommy Haas in drei Sätzen verlor, meinten Kritiker, Federer habe einen Fehler gemacht. Doch wie sich jetzt herausstellt, das hat er nicht. Der 18-fache Major-Gewinner ist in Top-Form. Genau richtig für das anstehende, dritte Grand-Slam-Turnier: Wimbledon. Zum Favoritenkreis zählte er schon vor Halle. Mit seinem Turniersieg hat er sich zum Top-Favoriten aufgeschwungen.