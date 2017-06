Kontaktpflege für Ostbrandenburg

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) "Wirtschaft trifft Wissenschaft": Unter diesem Motto stand der "Märkische Abend", den die Industrie- und Handelskammer Ostbrandenburg und die Handwerkskammer Frankfurt (Oder) am Freitagabend erstmals in Eberswalde ausgerichtet haben. Der Empfang war zugleich Kontaktbörse und Feier.

artikel-ansicht/dg/0/1/1584004/

So viele in Schale geworfene Damen und Herren sind sonst selten auf dem Waldcampus der Hochschule für nachhaltige Entwicklung (HNE) anzutreffen, die aus Anlass ihres 25-jährigen Bestehens als Veranstaltungsort ausgewählt worden war. Statt der meist leger gekleideten Studierenden haben sich knapp 500 Unternehmer, Politiker, Verwaltungsmitarbeiter und Lehrende im und am Wilhelm-Pfeil-Auditorium getummelt. Sie lauschten den kurzen Begrüßungsworten, in denen Brandenburgs Wirtschaftsminister Albrecht Gerber (SPD), Ulrich Müller, Präsident der Industrie- und Handelskammer mit knapp 38 000 Mitgliedsbetrieben, und Wolf-Harald Krüger, Präsident der Handwerkskammer mit gut 11 500 Mitgliedsbetrieben, ihr dem Aufschwung im Bundesland dienliches hervorragendes Miteinander betonten. Und sie hörten von Wilhelm-Günther Vahrson, dem Präsidenten der HNE, dass die wissenschaftliche Ausbildung der 2200 Studierenden bewusst praxisnah anlegt sei. "Das ist besonders gut auf dem Waldcampus nachzuvollziehen", erklärte der Gastgeber für den "Märkischen Abend". "Hier lassen wir Holz erst wachsen, um es dann strukturiert zu verkleinern, zu verarbeiten und zu verwerten", sagte Wilhelm-Günther Vahrson, der vor allem die dualen Studiengänge im Holzingenieurwesen hervorhob.

Zu den geladenen Gästen gehörte Eberswaldes Bürgermeister Friedhelm Boginski (FDP), der vom amtierenden Bildungsdezernenten Jan König begleitet wurde, der bis Ende vorigen Monats noch das Amt für Wirtschaftsförderung und Tourismus geleitet hatte. "Mir liegt ein enger Kontakt zur Wirtschaft am Herzen", betonte der Bürgermeister. Deshalb absolviere er in Eberswalde bis zu 15 Unternehmensbesuche pro Jahr und sei bisher auch bei fast allen "Märkischen Abenden" dabei gewesen. In der Barnimer Kreisstadt gebe es etwa 2500 aktive Gewerbetreibende, fügte Jan König hinzu.

Für die Eberswalder Buchhändlerin Brigitte Puppe-Mahler, gerade für fünf Jahre wiedergewähltes Mitglied der Vollversammlung der Industrie- und Handelskammer, war der Wirtschaftsempfang beinahe so etwas wie ein Pflichttermin. "Aber einer, den ich gern wahrnehme, weil ich mit spannenden Leuten ins Gespräch komme, Geschäftsideen erörtern kann und nebenbei ein paar angenehme Stunden jenseits vom Alltagsstress verbringe", verriet die Händlerin. Überdies packe sie die Gelegenheit beim Schopf, Freiwillige für die Vorlesetage zu begeistern, die sie zweimal jährlich organisiert.

Auch die Eberswalder Immobilienmaklerin Uta Behr nutzte den "Märkischen Abend" zum Netzwerken. Sie hatte jedoch noch einen weiteren, persönlichen Grund, sich über die Einladung auf den Waldcampus zu freuen. "Als ich Kind war, habe ich meinen Papa oft zur Arbeit hierher begleitet", berichtete sie. Die Forst habe des Weiteren tolle Kinderferienlager organisiert und den heute berühmten Fasching aus der Taufe gehoben. "Ich bin eines von Eberswaldes Forstkindern", sagte Uta Behr.

Die geladenen Gäste wurden nicht nur mit staatstragenden Reden und üppigen Buffets unterhalten und verwöhnt, sie bekamen auch detaillierte Einblicke in die Forschungsarbeiten auf dem Waldcampus geboten. So haben ihnen der HNE-Mitarbeiter Lothar Clauder, die Eberswalder Gitarrenlehrerin Birgit Debernitz und der Gitarrenschüler Noah Hassan demonstriert, welche Fortschritte das durch das Bundeswirtschaftsministerium geförderte Projekt zu verzeichnen hat, das Streichinstrument nicht mehr aus tropischen, sondern aus einheimischen Hölzern zu fertigen. "Dafür wird das Material thermisch behandelt, so dass es seine Struktur und damit auch seine Klangeigenschaften verändert", erläuterte Lothar Clauder den Feiernden.