Schwieriger Trauerakt

Speyer (MOZ) Die Modalitäten der Trauerfeierlichkeiten für Helmut Kohl stehen jetzt fest. Ein europäischer Staatsakt in Straßburg und ein Quasi-Staatsakt in Speyer. Damit könnte die auch für Unbeteiligte ins Peinliche abgleitende Auseinandersetzung zwischen den Kohl-Söhnen und der Kohl-Witwe ein Ende finden. So wird es aber wohl nicht sein.

Walter Kohls Ankündigung, der Feier in Speyer fern zu bleiben, ist die öffentliche Demonstration eines unüberbrückbaren Dissenses und nicht weichen wollender Bitterkeit. Er wandelt freilich dabei selbst an einer Grenze, jenseits derer das Verständnis für ihn schwinden dürfte. Schon die medienwirksame Inszenierung an der Wohnungstür in Oggersheim war allzu sehr Seifenoper.

Im Falle Kohls ringen die Söhne um das Vermächtnis des Vaters. Sie sind verletzt, weil sie die aus dem Leben geschiedene Mutter an den Rand gedrängt sehen und schreiben der zweiten Frau ihres Vaters eine verhängnisvolle Rolle zu; zumal in dessen späten Jahren, in denen auch über die Familie hinaus immer wieder die Frage diskutiert wurde, wie sehr Kohl eigentlich noch Herr seiner Entscheidungen war. Dieses Thema wird bleiben. Es ist, wie auch die Trauerfeier um Kohl mehr als eine Familienangelegenheit. Der Rest - die Söhne, die Witwe, die zu erwartenden Bücher: die sind für den Boulevard.