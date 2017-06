Bierdusche für den SSV-Ü-40-Trainer

artikel-ansicht/dg/0/

Müllrose (MOZ) Am Ende war es eine klare Angelegenheit: Mit 5:1 (1:0) besiegten die Ü-40Oldies der SSV Fürstenwalde die des Storkower SC und holten damit nach der Kreisliga-Meisterschaft der Alt-HerrenKicker auch den Pokal. "Was für eine Saison: Das Double - mehr geht nicht. Champions League spielen wir ja leider nicht", scherzte Erfolgs-Trainer Stephan Brückner, ehe ihn die obligatorische Bierdusche ereilte. "Wir waren endlich mal dran, haben noch nie was gewonnen, nicht mal zu DDR-Zeiten", frohlockte Manfred Bauer, Platz- und Zeugwart der 1962 gegründeten Spiel- und Sportvereinigung, eines Freizeit-Vereins, der sein Domizil im Rudolf-Harbig-Stadion hat.