Reden und Show

Dortmund (MOZ) Mit Kampfeslust, Einigkeit und Zuversicht will die SPD doch noch den Sprung ins Kanzleramt schaffen. Bei seiner Rede auf dem Dortmunder Parteitag ging Kanzlerkandidat Martin Schulz am Sonntag zum Angriff über: gegen die AfD - und gegen Kanzlerin Merkel.

Für die Sozialdemokraten ist der Bundesparteitag vom Sonntag so etwas wie die letzte Chance gewesen. Drei Monate vor der Bundestagswahl steht die Partei so schlecht da wie vor dem Schulz-Hype zu Beginn des Jahres. Demoskopen sehen derzeit bis zu 15 Prozentpunkte zwischen der SPD und der Union - und der Dortmunder Parteitag sollte nun neuen Schwung bringen.

Martin Schulz versuchte die Wende, indem er gleich zu Beginn seiner 80-Minuten-Rede auf Angriff schaltete. Merkel und der Union warf er "Arroganz der Macht" vor. Jedem müsse klar sein, "was es bedeutet, wenn eine Regierungszentrale und ein Parteihauptquartier systematisch die Debatte um die Zukunft des Landes verweigern", sagte er. Als er Merkel einen "Anschlag auf die Demokratie" vorwarf, gab's den ersten lauten Zwischenapplaus.

Bereits vor ihm hatte SPD-Vizevorsitzende Manuela Schwesig der Kanzlerin "Aussitzen, Abschwächen und Wegschwurbeln" vorgeworfen. "Dieses Land kann es sich nicht leisten, ideenlos regiert zu werden", rief sie den Delegierten zu.

Um Einigkeit herzustellen, setzte die SPD in der Westfalenhalle nicht nur auf Reden, sondern auch auf Show. Neben den 635 Delegierten waren Tausende Gäste im Dortmunder Rund, und die sorgten für Stimmung. Viel Zustimmung bekam Schulz, als er die Eheöffnung zur Koalitionsbedingung machte und die AfD als "NPD-light" brandmarkte. Und natürlich war die Begeisterung groß, als der Kanzlerkandidat verkündete, dass die SPD seit Januar 20 000 Neumitglieder verzeichnen konnte. "So eine Eintrittswelle in so kurzer Zeit haben wir seit 1998 nicht mehr erlebt."

Das Jahr 1998 war aber nicht nur deswegen in der Westfalenhalle präsent. Auch Gerhard Schröder, der damals Kanzler wurde, sprach der Partei Mut zu. "Nur wer dieses Amt unbedingt will, wird es auch bekommen. Martin Schulz wird kämpfen", sagte er und schwor die Genossen ein: "Auf dem Weg in dieses Amt darf es keine Selbstzweifel geben, nicht beim Kandidaten, aber auch nicht bei euch!" Ganz ohne Seitenhieb kam der Altkanzler jedoch nicht aus, als er für "vernünftige und gute Beziehungen auch zu unserem Nachbarn Russland" warb. "Ich bin sicher, Martin wird sich darum bemühen."

Schulz wurde in anderen Fragen programmatisch konkret. So versprach er, dass Deutschland unter seiner Kanzlerschaft bis 2025 "eine der modernsten digitalen Infrastrukturen der Welt" haben werde. Der komplette Bildungsweg von der Kita bis zur Hochschule - und auch bis zum Meisterbrief - solle gebührenfrei werden. Sicherheit dürfe kein Luxusgut sein. Schulz sprach sich für eine starke und bürgernahe Polizei aus, denn: "Einbruchsserien und Autodiebstähle in den Speckgürteln der Großstädte und den Grenzregionen gehen uns alle an."

Immer wieder machte er auch klar, dass er die kommende Wahl für eine "Richtungsentscheidung" hält. Schulz warb für ein "zuversichtliches, offenes und optimistisches Land, für das die Zukunft keine Drohung, sondern ein Versprechen ist". Ob das allerdings auch für die SPD selbst gilt - das werden die kommenden drei Monate zeigen. Generalsekretär Hubertus Heil ist sich schon einmal sicher: "Wir können kämpfen."