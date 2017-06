17. Autobörse informativ und wegweisend

artikel-ansicht/dg/0/

Elf Autohäuser präsentierten auf dem Schulplatz ihre insgesamt 16 Marken. Außerdem gab es von ortsansässigen Fachhändlern detaillierte Informationen über E-Bikes und Auto-HiFi-Anlagen. Besucher sowie Autohändler lobten die Börse als in der Region einzigartige Möglichkeit, in komprimierter Form Neues über eine Vielzahl von Marken zu erfahren.

Großen Anklang fand auch wieder der große Kinderflohmarkt. Dabei boten Mädchen und Jungen nicht mehr benötigtes Spielzeug an, das ihnen zumeist andere Kinder abkauften.

Das Virtual Spinning wurde im Fitnessstudio You von Christopher Kutzer an der Junckerstraße ausgetragen. Insgesamt sind dabei 977Kilometer zurückgelegt worden, was 7050,50 Euro entspricht. Dieses Geld fließt zu je einem Drittel in das Projekt Schulstart, die Sanierung der St. Georgs Kapelle und die RA-Weihnachtsaktion "Wir helfen Menschen in Not". Unter denen, die für den guten Zweck Kilometer um Kilometer strampelten, war auch Neuruppins Bürgermeister Jens-Peter Golde (Pro Ruppin). Er hatte auf diese Weise schon am frühen Vormittag etwas für seine eigene Gesundheit und die gemeinnützigen Projekte getan. Auch Neuruppins Baudezernent Arne Krohn und der CDU-Bundestagsabgeordnete Sebastian Steineke schwitzten für die gute Sache.

Ein Bühnenprogramm begleitete die Autobörse den ganzen Tag über mit Live-Musik, Tanz und Artistik. Viele Besucher nutzten zudem die Möglichkeit, mit dem RA über Themen ins Gespräch zu kommen, von denen sie gern demnächst etwas in der Zeitung lesen würden.