Ein Abi-Jahrgang, der in Erinnerung bleibt

Es ist vollbracht: In Eisenhüttenstadt wurden am Sonnabend die Abiturzeugnisse übergeben - wie hier im Friedrich-Wolf-Theater, wo die Festveranstaltung des Albert-Schweitzer-Gymnasiums stattfand. Die Gesamtschule feierte in ihrer Aula. © MOZ/Gerrit Freitag

Noch einmal heißt es: stillsitzen. Noch einmal heißt es: warten. Noch einmal heißt es: zuhören. An diesem Tag dürfte es den meisten etwas leichter fallen, denn zum einen sind die Reden der Lehrenden trotz aller Ernsthaftigkeit sehr unterhaltsam und zum anderen ist der Zensurendruck weg. In wenigen Minuten bekommen die Abiturienten schließlich den Lohn ihrer Arbeit. "Wobei es dabei feine Unterschiede gibt", spielt Roland Görlitz, Schulleiter des Albert-Schweitzer-Gymnasiums, auf die verschiedenen Notendurchschnitte an.

97 Schüler habe es im Abiturjahrgang 2017 am Gymnasium gegeben, 96 seien zum Abitur zugelassen worden und 91 haben die Prüfungen bestanden. Fünf gehen leer aus. Sie könnten im nächsten Jahr einen zweiten Versuch wagen, doch wie Görlitz nach der feierlichen Zeugnisübergabe im Friedrich-Wolf-Theater sagt, haben bereits alle eine Ausbildung in der Tasche. "Eine Prüfung lebt nicht von der Tagesform", mahnt der Schulleiter in seiner Rede, "sondern von kontinuierlichem Lernen." Doch die Ergebnisse der 91, die bestanden haben, stimmen ihn versöhnlich. Von 1,0 bis 3,4 reichen deren Endergebnisse auf den Zeugnissen. Mit 2,2 sei der Gesamtdurchschnitt etwas besser als im Vorjahr. "35 von Ihnen haben eine Eins vor dem Komma". Das seien mehr als 38 Prozent.

Bei zwei jungen Damen steht hinter der Eins und dem Komma eine Null. Maria Bergmann und Kim Lu Kutschbach werden schließlich als Jahrgangsbeste des Gymnasiums mit dem Albert-Schweitzer-Preis des Fördervereins geehrt. "Jeder Jahrgang ist ein Mosaik mit vielen Steinen", sagt Görlitz. "Und jeder Stein hat seinen festen Platz in dem Gefüge." In seinen 38 Dienstjahren werde ihm dieser Jahrgang aber als Ausnahmejahrgang in Erinnerung bleiben. Damit spielt er - durchaus humorvoll - auf die landesweite Panne beim Mathe-Abitur an, das Tausende Schüler schließlich wiederholten. Am Eisenhüttenstädter Gymnasium hätten 29 Abiturienten dieses Angebot wahrgenommen.

Doch zurück zu den Mosaiksteinen. Wie viele unterschiedliche gibt, das zeigt sich bei der feierlichen Zeugnisübergabe bereits im Kulturprogramm, das von den Gymnasiasten selbst gestaltet wird. Piano und Saxophon erklingen ebenso wie die Band 27.

Und auch getanzt wird: Im Albert-Schweitzer-Gymnasium ist es das Ensemble Fire & Flame, später in der Aula der Gesamtschule 3 mit gymnasialer Oberstufe das kuz-Ensemble, das die Augen auf sich zieht. Dort hält Oberstufenkoordinatorin Ingrid Stelzner-Weinberg die Festrede. Und auch ihre Worte lassen immer wieder ein Lächeln über die Gesichter der Abiturienten huschen. Beispielsweise als sie die Schule mit einem Überlebenstraining vergleicht und offen anspricht, dass es dem ein oder anderen sehr schwer gefallen sei, am Montag oder Freitag den Weg zur Schule zu finden. Hingegen "wenn es um Pizza und Döner ging, war ihre Stufe ganz groß", sagt sie mit einem schelmischen Blick.

Sie lobt aber auch das soziale Engagement ihrer Schüler - als Eisenhüttenstadt zu einer von vielen Flüchtlingsinseln wurde. "Sie haben Spuren hinterlassen - auch in diesem Haus." In der Gesamtschule, wo das Abitur erst in der 13. Stufe abgelegt werden kann, seien 53 junge Leute in die Einführungsphase der gymnasialen Oberstufe gestartet. 42 Abiturzeugnisse können Ingrid Stelzner-Weinberg und Schulleiterin Ute Tupy schließlich überreichen.

Das beste hält letztlich Max Lucas Sitte in seinen Händen. Er hat einen Notendurchschnitt von 1,8 und ist der erste Absolvent in der Geschichte dieser Schule, der neben einer Urkunde und der Prämie des Fördervereins auch eine Metallskulptur erhält. Diese wurde nach Entwürfen der Schüler mithilfe der Ausbilder des Berufsbildungszentrums von ArcelorMittal gefertigt.