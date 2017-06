Heiße Rhythmen zum Feuerfest

artikel-ansicht/dg/0/

Wer das Glück hatte, noch nach Sonnenuntergang mit der Hebekanzel der Frankfurter Firma Liesefeld fast 30 Meter in den Schönfließer Sommernachtshimmel emporzusteigen, dem bot sich ein phantastisches Schauspiel. Im Zentrum das lodernde Feuer des hausähnlichen Stapels den die 17köpfige Feuerwehr unter Leitung von Stefan Prescher mit Hilfe der Mallnower Genossenschaft errichtet hatte. Noch größer als voriges Jahr: 7,50 Meter im Durchmesser und 4,50 Meter hoch war der Berg, der um 21 Uhr mit feierlichem Zeremoniell entzündet wurde. In sicherer Entfernung rings um das Feuer tanzten und feierten die Menschen, während eine Lichtershow das Ganze noch zauberhaft illuminierte. "Wir haben uns spontan entschlossen, hier teilzunehmen, weil wir selbst von dem Fest begeistert sind", erklärte Lars Liesefeld, der den Hebekorb auch selbst steuerte. Die Schlange der derjenigen, die dort in die Luft gehen wollten, riss erst am späten Abend ab, als Platz für das phantastische Feuerwerk gemacht werden musste.

Bereits am Nachmittag war das Festgelände gut gefüllt. Schnell hatte sich herumgesprochen, dass neben den Fahrten mit dem historischen Feuerwehrauto durchs die Dorf auch solche mit der Kindereisenbahn auf dem Programm standen. Norbert Geister aus Frankfurt, dessen Sohn mit seiner Familie nach Schönfließ gezogen ist, sorgte mit der bunten Bahn für den Höhepunkt des Nachmittags. "Ich mache gern etwas für Kinder. Das hier habe ich aus einem Rollstuhl zusammengebaut", erklärte er das Vehikel mit Anhänger, mit dem er rund um den Scheiterhaufen und zwischen den Kaffee- und Bierzeltgarnituren hindurch zuckelte. Sehr zur Begeisterung er Kinder. Auch der Kinderring Neuhardenberg sorgte für Spaß: Mandy Jass vom Zeschdorfer Jugendclub malte die kleinen Geister bunt an. Der Sportverein lud die Festgäste zum Kegeln ein und versorgte sie mit Früchtebowle. Andreas Köcher lockte rund 80 Kinder an. Der Fischereiaufseher bot Zielangeln und Fische-Raten an. Für einen musikalischen Höhepunkt sorgte das Freienwalder Ensemble Djembe 77. Die Trommler lieferten sich lange einen Wettkampf mit dem Feuer, bis es den Musikern dann doch zu heiß wurde. Mitte-Vereinschefin Petra Golze dankte allen Helfern.