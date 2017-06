Strohballen zum Toben und Erholen

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1584015/

"Begonnen hatten wir dieses Stelldichein, das laut unserer Satzung die Zusammengehörigkeit fördern und die Tradition pflegen soll, auf einem Hinterhof in unserer Bahrensdorfer Straße. Dann brauchten wir mehr Platz. Weil viele Gäste kamen. Wir feierten also vorm alten Schloss. Das hat jetzt neue Eigentümer", informierte Vereinschef Stefan Kamenz. Der sogenannte Anglerplatz am Spreeufer, nun zum vierten Mal Anlaufpunkt fürs Fest, eigne sich hervorragend. Schließlich gehöre er zu Bahrensdorf wie alles, was hinter der Spreebrücke liege.

Stefan Kamenz, in Beeskow Leiter der Sparkassenhauptgeschäftsstelle, zog vor 17 Jahren mit seiner Familie ins neue Häuschen an der Bahrensdorfer Straße. Andere bauten dort auch. "Wir kamen nach und nach mit unseren Nachbarn und Bewohnern der Straße ins Gespräch. Irgendwann wurde die Idee geboren, den Verein zu gründen. Um vor allem das Miteinander zu stärken." Der Verein nennt sich Barnsdorf 1460 - damals, anno 1460, wurde der Ort erstmals urkundlich erwähnt. Im Laufe der Jahrhunderte änderte sich der Name, heißt heute Bahrensdorf.

Mitglied im Verein ist Kita-Erzieherin Kerstin Silbernagel, die mit ihrer Familie auch in der Bahrensdorfer Straße wohnt. Ja, sagte sie am Sonnabend lachend, ich könnte jetzt den Tag daheim mit einem guten Buch genießen. "Aber ich habe so eine innerliche Lust, Menschen Freude zu machen. Und unserem Verein unter die Arme zu greifen." Deshalb sei sie mit ihrer elfjährigen Tochter Leonore hier, um vor allem junge Festgäste zu schminken. So Pascal. Der Siebenjährige ließ sich ein Löwen-Tattoo auf den rechten Oberarm zaubern. "Geht ja nach dreimaligem Duschen weg", beruhigte sich Mutter Antje Miethe selbst. Sie fand dieses Fest mit Hüpfburgen, Ponyreiten, einer Mal- und Bastelstraße, Kinderschminken, Bogenschießen, Korbflechten, Papiermachen und verschiedenen Spielen für alle Altersklassen "einfach toll!"

Aus Frankfurt waren Manfred und Bärbel Benz angereist. "Wir sind vor allem gekommen, um die Tänzer der Gruppe Tower Power Happy Dancer zu sehen. Die Neuendorfer um Simone Voß erlebten wir im vorigen Jahr beim Stadtfest in Beeskow. Eine tolle Truppe", meinte der 62-jährige Manfred Benz fast euphorisch. Am Spätnachmittag bewegten sich die Line Dancer rhythmisch im Takt und tanzten synchron vor der kleinen Festplatz-Bühne. Sie klatschten in die Hände, schwangen die Beine und warfen die Arme in die Luft. Hin und wieder erklang ein "Yiiihaa!". Bärbel Benz: "Das ist eine echt geile Truppe ..."

Die Beeskowerin Sabine Kreusch freute sich, dass sich ihr vierjähriger Sohn Carlo an der Wasserpumpe "wie ein Alter" anstellte. Er wirbelte den Schwengel hin und her. Viele Kinder "zapften" die Pumpe an. "Das macht Spaß", meinte Carlo lachend.