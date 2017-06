Vision für Vier-Sterne-Hotel in Gosen

artikel-ansicht/dg/0/

Nahezu entspannt wirkt Edmund Heidner an diesem Vormittag in der Gosener Strandstraße. Eine Bigband spielt, auf dem Grill brutzeln Würste und die ersten Mieter trudeln zum Brunch ein. Vor exakt zehn Jahren hatte Edmund Heidner mit seiner Paasche AG das 32 Hektar große, frühere Stasi-Gelände am südwestlichen Rand Gosens gekauft - und seitdem beständig entwickelt. Rund 12,5 Millionen Euro investierte das Unternehmen. "Platte sanieren und das außerhalb Berlins - die Banker hatten mich anfangs für verrückt erklärt", erinnert er sich.

Blocks wurden saniert, mit Fußbodenheizungen und Natursteinbädern ausgestattet. "Wir schaffen Wohnmöglichkeiten, die über das einfache Wohnen hinausgehen", erklärt Heidner. Sein Engagement kam zum richtigen Zeitpunkt. Die Nachfrage im Berliner Umland stieg: "Die Leute haben luxuriöses Wohnen angenommen." Mit inzwischen mehr als einem Dutzend Mitarbeiter erweckt Heidner, die lange schlafenden Gosener Berge schrittweise wieder zum Leben.

Rund 250 Wohnungen gibt es bereits, in vier Wochen wird ein weiterer Block fertig. "Mit Lehmputz an den Wänden, um das Wohnklima zu steigern", sagt Heidner und begrüßt das Ehepaar Schieck. Die beiden sind Ende 2016 aus Berlin-Köpenick "ins Grüne" gezogen. Auf 105 Quadratmetern leben sie jetzt, mit zwei Balkonen und Dreifach-Verglasung. "Wir sind zufrieden", sagt Gudrun Schieck (71), "auch weil hier alle Altersgruppen wohnen." Wenn es etwas zu kritisieren gebe, dann die mäßigen Verkehrsanbindungen.

Tatsächlich wirken die Gosener Berge abgelegen. Neben den Neubauten finden sich noch eine ganze Reihe von ungenutzten Gebäuden, darunter so geheimnisvolle wie ein Stasi-Atombunker. "Dass der besichtigt werden kann, war ausdrücklicher Wunsch vieler Gäste", sagt Heidner. Mehr als 200 Menschen sind inzwischen beim "Bergpark-Geburtstag" dabei und viele von ihnen machen sich zur Bunkerführung auf den Weg. Versteckt in einer Tarnhalle befindet sich der Eingang. Thorsten Pohl, Technischer Leiter der Paasche AG, verteilt Taschenlampen. Dann geht es die Treppen hinunter in dunkle Gänge zu insgesamt 40 Räumen. "Auf 1000 Quadratmetern hätten hier bis zu 130 Menschen nach einem Atomschlag sechs Wochen überleben können", sagt Heidner.

Heute gebe es keine Verwendung mehr. Zur Vermietung habe er den Bunker schon mal angeboten, "als Lagerplatz für wertvolle Güter." Auch andere Ideen bestanden: "Der Bunker sollte geflutet werden und eine unterirdische Tauchschule fürs Höhlentraining hätte hier arbeiten können", nennt Pohl eine skurril-spannende. Noch zwei weitere Bunker befinden sich auf dem Gelände. In den Gosener Bergen liegen Moderne und Vergangenheit dicht beieinander. Am 10. Geburtstag des Bergparks schaut Heidner vor allem voraus. Bis zu 900 Menschen könnten hier wohnen. "Er ist ein Visionär", sagt Iris Meder, Aufsichtsratsvorsitzende der Paasche AG, über ihren Ehemann. Und so zweifelt auch niemand, wenn Heidner über ein weiteres Anliegen spricht: "Wenn der Flugplatz in Betrieb geht, könnte hier am Seddinsee in zehn Jahren ein Vier-Sterne-Tagungshotel stehen."