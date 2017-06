Das große Blasen

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1584018/

Ob Andreas Zühlke seinen Auftritt genießt, muss man ihn wohl nicht fragen. Wie in Ekstase steht der große Mann auf der kleinen Dirigentenbühne, ein breites Lächeln liegt auf seinem Gesicht. Mal reißt er die Arme in die Höhe, mal boxt er die Fäuste in Hüfthöhe nach vorn. Mehr als 100 Musiker blasen auf sein Kommando in ihre Klarinetten, Tuben, Flöten, Hörner und Trompeten. Es ist kurz nach 17 Uhr. Das Finale ist der Schlusspunkt des 18. Kreisblasmusiktreffens.

Rund 300 Menschen sitzen auf Bierbänken auf dem Fürstenwalder Marktplatz. Weitere stehen am Rand. "Das ist schon ein Erlebnis. Das hat man nicht alle Tage", sagt Zühlke, als der Applaus verklungen und er wieder herabgestiegen ist. Seit 2007 leiten der 38-Jährige und Christian Miethe (35) das I. Brandenburgische Garde-Blasmusikkorps der Musikschule "Jutta Schlegel". Und weil das 35-köpfige Ensemble 60-jähriges Bestehen feiert, findet das Kreisblasmusiktreffen in Fürstenwalde statt.

Von 10 bis 17 Uhr erklingt Musik. Fürstenwalder Stadtmusikanten, Müllroser Musikverein, Traditionsspielmannszug EKO aus Eisenhüttenstadt, Rhythm & Melody Concertband aus Berlin, Rattle Storks, Jugendblasorchester Beeskow und natürlich das I. Brandenburgische Garde-Blasmusikkorps selbst spielen auf. Insgesamt rund 250 Musiker.

Der Vormittag ist allerdings noch eher feucht als fröhlich. Kurz nach der Eröffnung setzt feiner, aber beständiger Regen ein. Heiko Reichmuth und Andreas Ahrensdorf von den Fürstenwalder Stadtmusikanten fallen die Tropfen direkt in die großen Trichter ihrer Tuben. "Das geht ja noch, aber für die Noten ist Regen schlecht. Sie sind teuer und es ist aufwändig, sie zu kopieren", sagt Reichmuth, der musikalische Leiter der Stadtmusikanten. Geblasen wird dennoch unverdrossen weiter. Während die meisten Zuhörer sich unter Rathaus- und Bierstanddach drängen, halten Sigrid und Harald Beck unter einem roten Regenschirm die Stellung am Biertisch. "Meine Enkelin spielt Gitarre und ich habe in meiner Kindheit Akkordeon gespielt", sagt die Fürstenwalder Seniorin, der der Auftakt gut gefallen hat. Sohn Michael Beck, der heute als Lehrer in Erkner arbeitet, freut sich, dass er mit Christian Miethe und Andreas Zühlke ehemalige Schüler wiedersieht. Weniger froh ist Bernhard Schulz von der Programmagentur Dies & Das, die das Musiktreffen mit dem Landkreis organisiert. "Regen haben wir gar nicht auf dem Schirm gehabt", sagt er traurig.

Später zieht der Regen ab, der Markt füllt sich wieder. "Mir gefällt es hier sehr gut", sagt Hannelore Nüchter aus Beeskow. "Ich liebe Blasmusik und staune, dass sich auch wieder viele Kinder dafür begeistern."

Auf Theo (9 Monate) trifft diese Feststellung zu. Seine Mutter, Doreen Schimming, ist mit ihm zum Konzert gekommen. "Seit 14.30 Uhr sind wir hier", schätzt die Trebuserin. Gegen 17 Uhr lacht und strampelt der Kleine noch immer ganz vergnügt in seinem Wagen.