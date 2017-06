Basketball-Meister Bamberg verpflichtet Münchens Taylor

artikel-ansicht/dg/0/

Der Transfer des Routiniers hatte sich zuletzt bereits angedeutet. Am Samstag verkündeten die Bayern den Weggang ihres Kapitäns. Taylor kam 2009 in die Bundesliga, wo er in Bonn, Berlin, Quakenbrück und München spielte und 2014 mit den Bayern deutscher Meister wurde.

«Brose ist ein Verein mit einer langen Tradition. Die Fans sind basketballverrückt, haben zudem eine Menge Ahnung vom Spiel», sagte Taylor, der sich aktuell um einen deutschen Pass bewirbt.

Zugleich bestätigten die Franken die Abgänge von Janis Strelnieks und Daniel Theis. Spielmacher Strelnieks spielt künftig für Olympiakos Piräus, was die Griechen schon unter der Woche mitteilten. Theis hatte zudem selbst verkündet, den Verein zu verlassen. Er steht vor einem Engagement in der nordamerikanischen Profiliga NBA.