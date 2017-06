Frühstücksbrettchen als Lenkrad

artikel-ansicht/dg/0/

Altglietzen (MOZ) Im Fahrerlager herrscht Spannung wie bei der Formel eins. Moritz Schröder (8) aus Altreetz, dessen selbstgebauter "Silberpfeil" vor 14 Tagen beim Wriezener Deichtag den Schönheitspreis gewonnen hat, will jetzt auch durch fahrerisches Können punkten. Begleitet wurde er von Großvater Bodo Schröder, ehrenamtlicher Bürgermister von Oderaue.

Der Heimatverein zur Förderung des Dorflebens Altglietzen richtete als Höhepunkt zum dritten Mal ein Seifenkistenrennen aus. Die Topografie der Dorfstraße zum Sportplatz hin, eignet sich dafür besonders. Um den Seifenkisten zu mehr Schwung zu verhelfen, habe der Verein eine Rampe gebaut, sagte Vorsitzender Klaus Zepke. Dieser ließ es sich nicht nehmen und stieg beim ersten Trainingslauf selber in eine Seifenkiste.

Stephan Rietz vom Wriezener Autohaus Günter Senf überprüfte jede Seifenkiste auf Herz und Nieren. Schließlich müssen Lenkung und Bremsen zur Sicherheit der Fahrer tadellos funktionieren.

Großes Staunen rief die zigarrenförmige Kunststoff-Karosse von Leo Fritsche (9) hervor, der ein beachtliches Tempo erzielte. Anton Polaks Gefährt hatte der Großvater aus Holzresten, darunter eine Schrankwand auf Basis eines Kinderwagens gebaut. Als Lenkrad diente dem Nachwuchs-Vettel aus Hohensaaten eine Frühstücksbrettchen, in das der Großvater Löcher gesägt hatte. Nach zwei Trainingsläufen startete Ortsvorsteher Burkhard Krause, der die Zeit nahm, das eigentliche Rennen.

Das Dorffest hatte bereits am Morgen mit einem Fußballturnier begonnen, das der MTV Altglietzen ausgerichtet hatte.Der Heimatverein hatte einen Unterhaltungskünstler für Kinder engagiert. Die Altglietzener Kita baute am Nachmittag einen Bastelstand auf. Die Altglietzener Vereine übernahmen die Versorgung. Der Reit- und Fahrverein bot Kaffee und Kuchen an, der Heimatverein förderte das Dorfleben mit Bowlen und der Fußballverein schenkte Getränke aus. Klaus Zepke dankte dem städtischen Bauhof, der die Bänke und die Absperrungen lieferte.