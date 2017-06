Schulzendorfer Orchester füllt Festzelt

artikel-ansicht/dg/0/

Mädewitz (MOZ) Das Schulzendorfer Tanz- und Blasorchester ist eine Garantie, um am Nachmittag zur besten Kaffee- und Kuchenzeit das Festzelt bis auf den letzten Platz zu füllen. Das weiß auch die Mädewitzer Ortsvorsteherin Helga Scholz, die mit dem beliebten Ensemble am Sonnabend das Programm zum Dorffest auf der Wiese vor dem Gemeindezentrum in Neumädewitz einläutete. Die überwiegend älteren Semester standen am Kuchenbüfett Schlange, um sich im Festzelt zu stärken. Viele helfende Hände quer durch alle Generationen schenkten Kaffee aus. In der Küche des Gemeindehauses liefen die Kaffeemaschinen nahezu ununterbrochen. Helga Scholz braucht nicht lange zu bitten. "Viele Helfer kommen einfach vorbei und packen mit an", lobte sie. Ihre Unterstützer seien nicht nur Einheimische. "Das Ehepaar Brigitte und Achim Hanne kommt aufs Wriezen, hilft am Vormittag beim Aufbau, beim Eindecken, am Büfett und an der Kasse", freute sich die Ortsvorsteherin und fügte hinzu: "Das muss man unbedingt mal erwähnen." Das Kuchenbüfett ließ nichts zu wünschen übrig. 30 Frauen aus dem Dorf brachten Kuchenbleche vorbei, so dass sich die Tische fast unter der Last bogen. Aber nicht lange. Denn die Gäste verputzten die Leckereien im Nu.