Ärger am FKK-Strand West

Lossow (MOZ) Potenzielle Badegäste, die es lieben, sich ohne Kleidung zu sonnen, haben in den vergangenen Wochen am FKK-Strand West des Helenesees mehrfach vor verschlossenem Tor gestanden. Und das, obwohl das Wetter durchaus sommerlich war. Mehrere MOZ-Leser wandten sich deshalb an die Stadtbotenredaktion, so wie Barbara Micksch aus Eisenhüttenstadt, die sich gleich an mehreren Tagen darüber ärgerte, dass der Zugang wochentags geschlossen und nur am Wochenende offen war. Eine Frankfurterin, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, erzählte am Redaktionstelefon: "Wir waren nicht nur zwei oder drei, wir waren eine große Gruppe von Leuten, die dort baden wollten. In Ostbrandenburg ist der Helenesee der einzige Badesee, der einen FKK-Strand hat." Der alternative Weg vom Haupteingang bis zu dem FKK-Strand, ein Fußweg, sei 1,5 Kilometer lang und älteren Menschen sowie Familien mit kleinen Kindern nicht zumutbar. Uwe Grack, Betriebsleiter am Helenesee, erklärte auf Nachfrage: "Die Regelung ist in diesem Jahr genauso wie in den Vorjahren. In der Nebensaison öffnen wir den FKK-Strand West nur am Wochenende - es sei denn, das Wetter ist wirklich hochsommerlich und es ist heiß." Diese Regelung sei aus betriebswirtschaftlichen Gründen getroffen worden, sagte er. "Wir bitten unsere Gäste um Verständnis. Wenn wir dort öffnen, dann muss dort auch jemand Eintritt kassieren und derjenige muss bezahlt werden." Alternativ könnten FKK-Freunde auch den FKK-Strand Ost nutzen oder vom Haupteingang zum FKK-Strand West laufen oder mit dem Rad fahren.