Zu den Gästen gehörten interessierte Bürger, Imker, Vertreter von Bürgerinitiativen, Münchebergs Bürgermeisterin Uta Barkusky, Kreis- und Landtagsabgeordnete, Landesvorsitzender Clemens Rostock und Gerhard Kalinka, ebenfalls Bundestagskandidat. Nachdem Rostock in einer Ansprache auf den grünen Parteitag wenige Tage zuvor eingegangen war - zentrale Forderungen sind keine neuen Tagebaue, mehr Mobilität mit öffentlichen Verkehrsmitteln, die Einführung einer Garantierente sowie mehr Mitsprache der Kommunen bei der Genehmigung von Großställen -, trat Jan Sommer ans Mikrofon. Der Biobauer will erreichen, dass innerhalb von fünf Jahren in der Landwirtschaft komplett auf den Einsatz von Agrargiften verzichtet wird. Auf diesem Weg, hin zu mechanischer Bodenbearbeitung, müssten Landwirte begleitet werden. Klar sei ihm, dass es ein Abhängigkeitsverhältnis zwischen dem anbauenden Landwirt und dem das Erzeugnis abnehmenden Unternehmen gebe, das zum Beispiel unkrautfreie Ware fordert. Auch dafür soll es Hilfen geben. Stark machen will er sich für eine Regulierung bei den Bodenpreisen. Mit Sorge beobachte er, dass Boden als Spekulationsobjekt gekauft werde, was den Bauern nicht zu packende Bodenpreise und -pachten beschere. Mitnehmen will Sommer die Menschen vor Ort. Das beginne bei Produkten, die regional hergestellt werden - Sommer und seine Frau Carmen Becker hatten ein Büfett mit Speisen aus der näheren Umgebung vorbereitet -, und reiche bis hin zur Nutzung regenerativer Energien. Er wolle mithelfen, dass die Wertschöpfung etwa von Windkraftanlagen in den Dörfern ankomme.

Letzteres Thema wurde aus verschiedenen Sichten von Bürgerinitiativen diskutiert. Vertreter aus Obersdorf wehren sich gegen zu nahe Windkrafträder, während die Rehfelder Genossenschaft Eigenenergie versuchte, auf positive Aspekte zu verweisen.