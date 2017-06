Anti-Grippe-Salat und schnelle Müsli-Kekse

artikel-ansicht/dg/0/

Buckow (mei) Welch ein Gewusel, welch köstlicher Duft: Wer am Sonnabendmittag beim Kneipp- und Heimatverein Märkische Schweiz eintraf, fand dort an die 40 Frauen und Männer vor, die mit Wonne Gemüse und Obst schnippelten, Smoothies vorbereiteten, Muffins buken oder Rote Linsensuppe umrührten.

Gerdi Schülke rührt die Rote Linsensuppe, Karin Lauben hat Couscous mit Äpfeln und Orangen in ihrer Schüssel, Katrin Fischbach wird gleich den Fruchtquark aus der Küche tragen, während Katrin Best die Müsli-Kekse fertig macht (v. l.).

Aus gutem Grund: Der Verein hatte zu seiner 5. Fachtagung eingeladen und die fünfte Kneippsche Säule, die Ernährung, näher beleuchtet. Bevor es an das ganz praktische Umsetzen ging, hatten die Teilnehmer, darunter auch Vertreter von Kindertagesstätten und Horten aus der Umgebung, dem Badearzt Dr. Volker Melchert gelauscht, der in das Thema gesunde Ernährung einführte. Diätassistentin Karin Lauben hatte eine ganze Reihe Rezepte herausgesucht (die jeder Teilnehmer dann mitnehmen durfte) und die Zutaten, etwa für den Anti-Grippe-Salat oder schnelle Müsli-Kekse, vorbereitet.

Gemeinsam wurde das Ganze zubereitet und an festlich gedeckten Tischen verspeist. Der Verein bietet in Buckow in jeder Woche sieben Kurse Wassergymnastik, zudem Chigong, Nordic Walking an. Außerdem gibt es eine Seniorentanzgruppe. Wer sich also für Kneipp interessiert, hat genügend Chancen, sich zu informieren und mitzutun.

Kneipp- und Heimatverein Märkische Schweiz, Berliner Straße 40 in Buckow; Tel. 0172 3203870 und kneipp-und-heimatverein.de